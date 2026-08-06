Seis unidades de educação infantil de Novo Horizonte, a aproximadamente 170 km de Araçatuba, terão as atividades interrompidas após a confirmação de casos da síndrome mão-pé-boca entre alunos.
As instituições tiveram o funcionamento suspenso nesta quinta-feira (20). A Creche Escola Jamil Wady Saud e a CME Professora Janimar Alves do Valle Andriotti, EMEI Deamantina Calisto da Silva, a EMEI Noel Custodio Braga, a EMEI Antonia Sartorão e a EMEI Carolina Botura.
De acordo com as redes sociais da prefeitura, a cidade contabilizava 35 casos confirmados da síndrome até quinta-feira. A suspensão temporária das aulas foi adotada como medida preventiva para permitir a higienização e a dedetização dos prédios.
A síndrome mão-pé-boca é uma infecção viral que costuma atingir principalmente crianças e pode provocar febre, lesões na boca e manchas ou pequenas bolhas nas mãos e nos pés. A transmissão pode ocorrer pelo contato próximo com pessoas infectadas e por secreções.
A orientação aos responsáveis é acompanhar o aparecimento de sintomas e procurar atendimento de saúde quando necessário, evitando o contato da criança doente com outras pessoas durante o período de infecção.
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