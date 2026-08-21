A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde da Câmara de Araçatuba realizou, entre quarta-feira (19) e quinta-feira (20), uma nova rodada de oitivas para investigar o funcionamento da rede pública de saúde do município. Ao todo, 12 servidores da Prefeitura prestaram depoimento aos vereadores.
Foram ouvidos seis assistentes administrativos, um atendente, um contador, uma auxiliar de enfermagem e três enfermeiras. Entre as profissionais chamadas pela comissão está uma servidora que atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
De acordo com o presidente da CPI, vereador João Pedro Pugina (PL), os questionamentos buscaram esclarecer aspectos administrativos e técnicos da gestão da Saúde, incluindo mudanças realizadas ao longo do período investigado, medidas que teriam sido previstas anteriormente e situações que ainda precisam de respostas.
Após as oitivas, o material reunido pela comissão deverá ser encaminhado ao relator para análise e, posteriormente, aos órgãos competentes, conforme a necessidade apontada pelos trabalhos.
Relembre o caso
A CPI da Saúde foi criada pela Câmara de Araçatuba em novembro de 2025 para investigar a prestação dos serviços públicos de saúde e verificar o cumprimento dos princípios de universalidade, integralidade e igualdade no acesso à população. A comissão é presidida por João Pedro Pugina e tem Arlindo Araújo como relator.
A investigação ganhou força após questionamentos relacionados à gestão dos serviços de saúde e aos contratos mantidos pelo município com organizações sociais. Um dos pontos que motivaram a criação da comissão foi a atuação da Organização Social Mahatma Gandhi, que administrou unidades de saúde e serviços de saúde mental em Araçatuba entre 2019 e 2025.
Em abril deste ano, um relatório preliminar da CPI apontou indícios de falhas na gestão da rede municipal entre 2017 e 2026, após a análise de milhares de documentos, incluindo contratos, termos aditivos, notificações e dados oficiais. O relatório também citou problemas relacionados à efetividade das políticas públicas de saúde.
A previsão é que os trabalhos da comissão continuem com análise de documentos e novas diligências antes da conclusão da investigação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.