A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde da Câmara de Araçatuba realizou, entre quarta-feira (19) e quinta-feira (20), uma nova rodada de oitivas para investigar o funcionamento da rede pública de saúde do município. Ao todo, 12 servidores da Prefeitura prestaram depoimento aos vereadores.

Foram ouvidos seis assistentes administrativos, um atendente, um contador, uma auxiliar de enfermagem e três enfermeiras. Entre as profissionais chamadas pela comissão está uma servidora que atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o presidente da CPI, vereador João Pedro Pugina (PL), os questionamentos buscaram esclarecer aspectos administrativos e técnicos da gestão da Saúde, incluindo mudanças realizadas ao longo do período investigado, medidas que teriam sido previstas anteriormente e situações que ainda precisam de respostas.