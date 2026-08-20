20 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
INVESTIGAÇÃO

PF prende mulher em Araçatuba por suspeita de abuso sexual

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução | Imagem ilustrativa
Prisão preventiva foi cumprida nesta quinta-feira (20) em um condomínio; vítima seria uma adolescente de 13 anos; suspeita passou por audiência de custódia e permanece detida
Prisão preventiva foi cumprida nesta quinta-feira (20) em um condomínio; vítima seria uma adolescente de 13 anos; suspeita passou por audiência de custódia e permanece detida

Uma mulher foi presa pela Polícia Federal nesta quinta-feira (20), em Araçatuba, durante uma ação relacionada a uma investigação de suposto abuso sexual contra uma adolescente de 13 anos.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de uma ordem judicial em um condomínio localizado no município. A medida determinada pela Justiça é de caráter preventivo, o que significa que a investigada permanecerá custodiada enquanto o caso é apurado.

Depois de ser detida, a mulher foi submetida à audiência de custódia. Na sequência, acabou encaminhada para a cadeia pública de Penápolis, onde aguarda a transferência para uma unidade prisional que disponha de vaga.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre a dinâmica dos fatos investigados. Também não foram esclarecidas publicamente as circunstâncias em que o suposto abuso teria ocorrido ou qual era a relação da investigada com a adolescente.

Até o momento, também não há confirmação sobre a participação de outras pessoas no caso.

A investigação continua em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações e das decisões judiciais.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários