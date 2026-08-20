Uma mulher foi presa pela Polícia Federal nesta quinta-feira (20), em Araçatuba, durante uma ação relacionada a uma investigação de suposto abuso sexual contra uma adolescente de 13 anos.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de uma ordem judicial em um condomínio localizado no município. A medida determinada pela Justiça é de caráter preventivo, o que significa que a investigada permanecerá custodiada enquanto o caso é apurado.

Depois de ser detida, a mulher foi submetida à audiência de custódia. Na sequência, acabou encaminhada para a cadeia pública de Penápolis, onde aguarda a transferência para uma unidade prisional que disponha de vaga.