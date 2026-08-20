Uma mulher foi presa pela Polícia Federal nesta quinta-feira (20), em Araçatuba, durante uma ação relacionada a uma investigação de suposto abuso sexual contra uma adolescente de 13 anos.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de uma ordem judicial em um condomínio localizado no município. A medida determinada pela Justiça é de caráter preventivo, o que significa que a investigada permanecerá custodiada enquanto o caso é apurado.
Depois de ser detida, a mulher foi submetida à audiência de custódia. Na sequência, acabou encaminhada para a cadeia pública de Penápolis, onde aguarda a transferência para uma unidade prisional que disponha de vaga.
As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre a dinâmica dos fatos investigados. Também não foram esclarecidas publicamente as circunstâncias em que o suposto abuso teria ocorrido ou qual era a relação da investigada com a adolescente.
Até o momento, também não há confirmação sobre a participação de outras pessoas no caso.
A investigação continua em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações e das decisões judiciais.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.