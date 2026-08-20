O Tribunal do Júri de Birigui condenou, nesta quinta-feira (20), Kleber Renan Adami da Silva a 16 anos e 4 meses de prisão, em regime inicial fechado, pela morte de Anderson Wilian Cardoso Silva. A prisão preventiva do réu foi mantida.

O julgamento foi presidido pelo juiz Juliano Santos de Lima, da 1ª Vara Criminal. O Ministério Público foi representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, que pediu a condenação nos termos da pronúncia.

Anderson foi morto a golpes de faca em janeiro de 2024, em Birigui.

Jurados rejeitam legítima defesa