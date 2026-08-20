O Tribunal do Júri de Birigui condenou, nesta quinta-feira (20), Kleber Renan Adami da Silva a 16 anos e 4 meses de prisão, em regime inicial fechado, pela morte de Anderson Wilian Cardoso Silva. A prisão preventiva do réu foi mantida.
O julgamento foi presidido pelo juiz Juliano Santos de Lima, da 1ª Vara Criminal. O Ministério Público foi representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, que pediu a condenação nos termos da pronúncia.
Anderson foi morto a golpes de faca em janeiro de 2024, em Birigui.
Jurados rejeitam legítima defesa
A defesa pediu a absolvição por legítima defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso exculpante. Também apresentou tese de homicídio privilegiado por injusta provocação da vítima e pediu o afastamento das qualificadoras.
O Conselho de Sentença rejeitou as teses e reconheceu a autoria e a materialidade do homicídio, além das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel.
Segundo a sentença, Kleber tomou a faca da vítima e continuou a desferir golpes quando Anderson já estava caído, desarmado e tentava se defender com as mãos.
Pena de 16 anos e 4 meses
Na dosimetria, o juiz considerou os antecedentes do réu e a reincidência. Kleber confessou ter desferido os golpes, circunstância considerada como atenuante. A reincidência foi compensada com a confissão espontânea, permanecendo a agravante relacionada ao meio cruel.
A pena definitiva foi fixada em 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Réu permanece preso
O juiz manteve a prisão preventiva de Kleber. Entre os fundamentos citados estão a gravidade concreta do crime, o modo de execução, os antecedentes e o risco de reiteração delitiva.
A sentença registra ainda que, após o crime, o réu deixou o local e permaneceu escondido em um barracão abandonado antes de se apresentar à autoridade policial.
Kleber permanecerá na unidade prisional onde já se encontra.
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