Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência na Rua Alcides Berto, em Coroados, na noite desta quarta-feira (19). A ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações apuradas, o fogo começou por volta das 23h30, quando vizinhos perceberam as chamas e acionaram a Defesa Civil do município.

A equipe foi enviada rapidamente ao endereço e iniciou o combate ao incêndio. A intensidade das chamas, porém, fez com que o imóvel fosse completamente destruído.

Morador estava dentro da residência