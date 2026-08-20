20 de agosto de 2026
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FOGO

Incêndio destrói casa; morador estava dentro e escapou

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Morador estava no imóvel quando as chamas começaram e conseguiu sair sem ferimentos; Defesa Civil e Bombeiros atuaram no combate e rescaldo
Morador estava no imóvel quando as chamas começaram e conseguiu sair sem ferimentos; Defesa Civil e Bombeiros atuaram no combate e rescaldo

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência na Rua Alcides Berto, em Coroados, na noite desta quarta-feira (19). A ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações apuradas, o fogo começou por volta das 23h30, quando vizinhos perceberam as chamas e acionaram a Defesa Civil do município.

A equipe foi enviada rapidamente ao endereço e iniciou o combate ao incêndio. A intensidade das chamas, porém, fez com que o imóvel fosse completamente destruído.

Morador estava dentro da residência

Um homem de aproximadamente 50 anos estava na casa no momento em que o incêndio começou. Ele conseguiu deixar o imóvel e não sofreu ferimentos.

A vítima informou às equipes que não sabia o que teria provocado o incêndio, mas relatou que as primeiras chamas teriam surgido em um dos quartos da residência.

Após o fogo ser controlado, o Corpo de Bombeiros de Birigui foi acionado para dar apoio à ocorrência. Os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento necessário para eliminar possíveis focos de calor e reduzir o risco de uma nova propagação das chamas.

Apesar da destruição total do imóvel, não houve registro de vítimas. As circunstâncias do incêndio e a possível causa do fogo deverão ser apuradas.

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