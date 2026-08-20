Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (20), em Glicério, após a Polícia Militar ser acionada para atender uma denúncia de invasão a uma empresa. Segundo o chamado, dois indivíduos teriam entrado no imóvel sem autorização.
Ao chegarem ao local, os policiais CB PM Vito, CB PM Luiz Fernando e SD PM Rogério encontraram um dos suspeitos nas proximidades de um motor elétrico industrial que estava parcialmente desmontado.
Durante a averiguação, a equipe também localizou ferramentas e uma mochila, aumentando a suspeita de que o homem pudesse estar envolvido na retirada ou tentativa de retirada de materiais da empresa.
Motocicleta também é localizada
Ainda durante a ocorrência, os policiais encontraram uma Honda CG 125 Titan KS nas dependências do local. Questionado sobre o veículo, o homem afirmou estar em posse da motocicleta e alegou que ela havia sido emprestada por um amigo.
Aos policiais, o suspeito declarou que havia entrado na empresa com a intenção de usar drogas. Ele, no entanto, não revelou a identidade do segundo indivíduo apontado na denúncia como participante da invasão.
Suspeito foi levado à delegacia
Antes de ser apresentado à autoridade policial, o homem foi encaminhado à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Glicério, onde passou por atendimento médico.
Na sequência, ele foi conduzido para a autoridade policial, que adotou as medidas cabíveis e registrou a prisão em flagrante.
O caso deverá ser apurado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da entrada na empresa, a situação do motor industrial e a eventual participação de outras pessoas na ocorrência.
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