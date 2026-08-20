Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (20), em Glicério, após a Polícia Militar ser acionada para atender uma denúncia de invasão a uma empresa. Segundo o chamado, dois indivíduos teriam entrado no imóvel sem autorização.

Ao chegarem ao local, os policiais CB PM Vito, CB PM Luiz Fernando e SD PM Rogério encontraram um dos suspeitos nas proximidades de um motor elétrico industrial que estava parcialmente desmontado.

Durante a averiguação, a equipe também localizou ferramentas e uma mochila, aumentando a suspeita de que o homem pudesse estar envolvido na retirada ou tentativa de retirada de materiais da empresa.

Motocicleta também é localizada