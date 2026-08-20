20 de agosto de 2026
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GLICÉRIO

Homem invade empresa e é preso junto a motor

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito foi localizado pela Polícia Militar ao lado de um motor industrial parcialmente desmontado; ferramentas e uma motocicleta também foram encontradas no local
Suspeito foi localizado pela Polícia Militar ao lado de um motor industrial parcialmente desmontado; ferramentas e uma motocicleta também foram encontradas no local

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (20), em Glicério, após a Polícia Militar ser acionada para atender uma denúncia de invasão a uma empresa. Segundo o chamado, dois indivíduos teriam entrado no imóvel sem autorização.

Ao chegarem ao local, os policiais CB PM Vito, CB PM Luiz Fernando e SD PM Rogério encontraram um dos suspeitos nas proximidades de um motor elétrico industrial que estava parcialmente desmontado.

Durante a averiguação, a equipe também localizou ferramentas e uma mochila, aumentando a suspeita de que o homem pudesse estar envolvido na retirada ou tentativa de retirada de materiais da empresa.

Motocicleta também é localizada

Ainda durante a ocorrência, os policiais encontraram uma Honda CG 125 Titan KS nas dependências do local. Questionado sobre o veículo, o homem afirmou estar em posse da motocicleta e alegou que ela havia sido emprestada por um amigo.

Aos policiais, o suspeito declarou que havia entrado na empresa com a intenção de usar drogas. Ele, no entanto, não revelou a identidade do segundo indivíduo apontado na denúncia como participante da invasão.

Suspeito foi levado à delegacia

Antes de ser apresentado à autoridade policial, o homem foi encaminhado à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Glicério, onde passou por atendimento médico.

Na sequência, ele foi conduzido para a autoridade policial, que adotou as medidas cabíveis e registrou a prisão em flagrante.
O caso deverá ser apurado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da entrada na empresa, a situação do motor industrial e a eventual participação de outras pessoas na ocorrência.

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