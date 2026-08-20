O Poupatempo de Araçatuba conta com uma sala sensorial destinada a tornar mais confortável o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ambiente reduz estímulos como ruídos e movimentação e pode ser utilizado, por exemplo, durante a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA).

Ao todo, 27 unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo possuem esse tipo de espaço. Araçatuba está entre as cidades do interior que oferecem a estrutura.

Recentemente, Angélica Protássio e o marido, Yuri Santos, levaram o filho Gael Protássio, de 4 anos, ao Poupatempo de Araçatuba para emitir a CipTEA. Angélica e o filho são autistas com nível 1 de suporte.