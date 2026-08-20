O Poupatempo de Araçatuba conta com uma sala sensorial destinada a tornar mais confortável o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ambiente reduz estímulos como ruídos e movimentação e pode ser utilizado, por exemplo, durante a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA).
Ao todo, 27 unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo possuem esse tipo de espaço. Araçatuba está entre as cidades do interior que oferecem a estrutura.
Recentemente, Angélica Protássio e o marido, Yuri Santos, levaram o filho Gael Protássio, de 4 anos, ao Poupatempo de Araçatuba para emitir a CipTEA. Angélica e o filho são autistas com nível 1 de suporte.
Segundo ela, um dos motivos para solicitar o documento foi facilitar a identificação em situações do cotidiano.
“A gente tinha dificuldade em sair sem identificação porque muitas vezes as pessoas te julgam mal. Meu filho mesmo: às vezes pensam que é uma criança birrenta, sem limites, e na verdade não é isso”, afirmou.
Ambiente reduz estímulos
Durante o atendimento, a família utilizou a sala sensorial. Segundo Angélica, o ambiente reservado ajudou Gael a permanecer tranquilo enquanto os documentos eram providenciados.
“A sala separada deixa a gente mais confortável, mais relaxada, na medida do possível. Meu filho ficou brincando, mais tranquilo, se divertiu. A sala individual foi essencial para fazer as carteirinhas com mais tranquilidade”, contou.
Além de Araçatuba, outras 26 unidades do Poupatempo possuem espaços destinados à redução de estímulos durante o atendimento.
Carteira facilita identificação
A CipTEA facilita a identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista e pode ser apresentada para acesso ao atendimento prioritário previsto em serviços públicos e privados.
O documento também reduz a necessidade de transportar laudos médicos para comprovar a condição em diferentes situações.
“A gente sente a necessidade de fazer a carteirinha também por segurança, para não ficar andando pra lá e pra cá com papéis de laudo. Poder andar com a carteirinha é mais confortável e mais prático”, disse Angélica.
A CipTEA pode ser solicitada presencialmente nas unidades do Poupatempo ou pelos canais digitais do programa.
A plataforma de emissão foi desenvolvida pela Prodesp, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
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