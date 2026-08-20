As prisões e apreensões em flagrante por violência doméstica cresceram 18,5% na região de Araçatuba no primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, as forças de segurança prenderam ou apreenderam 237 agressores, contra 200 no mesmo período do ano passado.

Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) e consideram ocorrências de violência doméstica e familiar.

No Estado, também houve aumento. Foram 10.924 prisões e apreensões em flagrante no primeiro semestre deste ano, ante 8.692 no mesmo período de 2025 — crescimento de 25,7%.

Estado relaciona alta a ações de proteção