As prisões e apreensões em flagrante por violência doméstica cresceram 18,5% na região de Araçatuba no primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, as forças de segurança prenderam ou apreenderam 237 agressores, contra 200 no mesmo período do ano passado.
Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) e consideram ocorrências de violência doméstica e familiar.
No Estado, também houve aumento. Foram 10.924 prisões e apreensões em flagrante no primeiro semestre deste ano, ante 8.692 no mesmo período de 2025 — crescimento de 25,7%.
Estado relaciona alta a ações de proteção
Para a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, o aumento dos flagrantes está relacionado ao reforço do policiamento e da estrutura de proteção.
“O trabalho de prevenção e a resposta rápida aos casos de violência doméstica ajudam a identificar situações de risco e garantir a prisão rápida dos agressores”, afirmou.
Segundo o Governo de São Paulo, o Estado possui 144 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e 235 Salas DDM 24h integradas, além de mais de 650 policiais femininas especializadas no atendimento.
Cabine Lilás e Botão do Pânico
Entre os serviços disponíveis está a Cabine Lilás, pela qual chamadas sobre violência doméstica feitas ao 190 são direcionadas a policiais femininas. As vítimas recebem orientações sobre medidas protetivas e acesso à rede de atendimento.
O aplicativo SP Mulher Segura permite registrar boletim de ocorrência pela internet e consultar unidades policiais. Mulheres com medida protetiva também podem utilizar o Botão do Pânico, que, quando acionado, comunica a polícia e um contato de emergência cadastrado.
O Estado mantém ainda a Patrulha SP Mulher Segura, destinada ao acompanhamento de vítimas e à fiscalização do cumprimento de medidas protetivas.
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