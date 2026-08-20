As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba abrem neste sábado (22), das 8h às 17h, para o Dia D de Multivacinação. A campanha é destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos para atualização da caderneta de vacinação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todas as UBSs urbanas participarão da mobilização, incluindo a unidade do bairro Engenheiro Taveira.

Pais e responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação. As equipes verificarão o histórico e aplicarão as doses necessárias para iniciar ou completar os esquemas vacinais.

Campanha oferece 20 vacinas