As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba abrem neste sábado (22), das 8h às 17h, para o Dia D de Multivacinação. A campanha é destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos para atualização da caderneta de vacinação.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todas as UBSs urbanas participarão da mobilização, incluindo a unidade do bairro Engenheiro Taveira.
Pais e responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação. As equipes verificarão o histórico e aplicarão as doses necessárias para iniciar ou completar os esquemas vacinais.
Campanha oferece 20 vacinas
Serão disponibilizadas 20 vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, entre elas BCG, hepatites A e B, pentavalente, tríplice viral, poliomielite, meningocócicas, varicela, rotavírus, influenza, HPV, DTP e febre amarela.
Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, a mobilização busca ampliar a cobertura vacinal e reduzir o risco de circulação de doenças preveníveis por vacinação.
“A nossa recomendação é que os pais aproveitem o Dia D para colocar a vacinação dos filhos em dia”, afirmou.
Mais de 800 doses aplicadas
A Campanha de Multivacinação começou em 3 de agosto e segue até 1º de setembro. Até 14 de agosto, haviam sido aplicadas 814 doses.
Foram 239 contra poliomielite, 109 de febre amarela, 100 de meningocócica ACWY, 88 de tríplice viral e 65 de HPV quadrivalente. Outras vacinas somaram 213 aplicações.
Durante a semana, as salas de vacinação das UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As unidades Morada dos Nobres, Planalto, Umuarama 2, Jardim TV, Etheucle Turrini e São José mantêm atendimento até as 22h.
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