Um empresário de 40 anos é investigado por suspeita de embriaguez ao volante após um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (19), em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, ele dirigia uma caminhonete quando teria batido contra uma árvore e causado lesões nos passageiros.
O acidente ocorreu por volta das 20h, na avenida Paulista, esquina com a rua Professor Jorge Corrêa, no Jardim Nova Yorque. A Polícia Civil registrou o caso por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.
De acordo com o registro policial, o motorista apresentava sinais descritos como embriaguez. No entanto, o boletim não detalha quais eram esses sinais.
Motorista forneceu amostra de sangue
Durante o atendimento da ocorrência, o condutor forneceu uma amostra de sangue para exame de dosagem de álcool. Contudo, o resultado não ficou disponível imediatamente.
Por isso, segundo a autoridade policial, naquele momento não havia elementos suficientes para comprovar de forma incontestável o eventual uso de álcool. Dessa forma, a Polícia Civil não autuou o motorista em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.
Ainda conforme o boletim, a polícia deverá apurar posteriormente a suspeita de embriaguez, caso o resultado do exame aponte consumo de álcool.
Polícia investiga circunstâncias do acidente
A Polícia Científica realizou perícia no local do acidente. Além disso, a Polícia Civil informou que deverá apurar as circunstâncias da colisão por meio de inquérito.
O boletim também registra a suspeita de lesão corporal culposa na direção de veículo. Entretanto, a autoridade policial informou que ainda não era possível avaliar a gravidade das lesões nem a eventual necessidade de representação da vítima.
O documento não detalha quantas pessoas ficaram feridas nem informa o estado de saúde delas.
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