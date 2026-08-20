Um empresário de 40 anos é investigado por suspeita de embriaguez ao volante após um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (19), em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, ele dirigia uma caminhonete quando teria batido contra uma árvore e causado lesões nos passageiros.

O acidente ocorreu por volta das 20h, na avenida Paulista, esquina com a rua Professor Jorge Corrêa, no Jardim Nova Yorque. A Polícia Civil registrou o caso por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.

De acordo com o registro policial, o motorista apresentava sinais descritos como embriaguez. No entanto, o boletim não detalha quais eram esses sinais.

Motorista forneceu amostra de sangue