20 de agosto de 2026
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ARAÇATUBA

Adolescentes de 13 anos são investigados após incêndio

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti | Folha da Região
A Polícia Civil registrou o caso para apuração de ato infracional análogo ao crime de incêndio culposo
A Polícia Civil registrou o caso para apuração de ato infracional análogo ao crime de incêndio culposo

Dois adolescentes, ambos de 13 anos, são investigados após um incêndio atingir uma residência no bairro Aeroporto, em Araçatuba, na tarde desta quarta-feira (19). A Polícia Civil registrou a ocorrência para apuração de ato infracional análogo ao crime de incêndio culposo.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14h35 para atender ao caso em um condomínio residencial na Via de Acesso Etelvino Ferreira dos Santos. Quando a equipe chegou, o Corpo de Bombeiros já combatia as chamas.

O proprietário não estava no imóvel. Um familiar informou à polícia que vizinhos haviam avisado sobre o incêndio e que testemunhas teriam visto pessoas deixando a residência.

Celular levou a adolescente

Durante a vistoria no imóvel, foi encontrado um celular. A partir das informações obtidas, policiais localizaram um adolescente de 13 anos no Pronto-Socorro Municipal, acompanhado da mãe.

Segundo o boletim, ele teria indicado a participação de outro adolescente da mesma idade, posteriormente localizado em uma unidade de saúde no bairro Atlântico. Ambos haviam recebido atendimento médico e, conforme o registro, não corriam risco de vida.

Perícia vai apurar circunstâncias

O imóvel foi preservado para a realização da perícia. A autoridade policial dispensou a apresentação dos envolvidos na delegacia naquele momento, e os adolescentes permaneceram sob responsabilidade dos familiares.

O celular encontrado na residência foi identificado como pertencente a um deles e entregue ao responsável. O aparelho do outro adolescente não foi localizado.

A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia e dará continuidade às diligências para esclarecer as circunstâncias e a causa do incêndio.

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