Dois adolescentes, ambos de 13 anos, são investigados após um incêndio atingir uma residência no bairro Aeroporto, em Araçatuba, na tarde desta quarta-feira (19). A Polícia Civil registrou a ocorrência para apuração de ato infracional análogo ao crime de incêndio culposo.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14h35 para atender ao caso em um condomínio residencial na Via de Acesso Etelvino Ferreira dos Santos. Quando a equipe chegou, o Corpo de Bombeiros já combatia as chamas.

O proprietário não estava no imóvel. Um familiar informou à polícia que vizinhos haviam avisado sobre o incêndio e que testemunhas teriam visto pessoas deixando a residência.

Celular levou a adolescente