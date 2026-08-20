Dois adolescentes, ambos de 13 anos, são investigados após um incêndio atingir uma residência no bairro Aeroporto, em Araçatuba, na tarde desta quarta-feira (19). A Polícia Civil registrou a ocorrência para apuração de ato infracional análogo ao crime de incêndio culposo.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14h35 para atender ao caso em um condomínio residencial na Via de Acesso Etelvino Ferreira dos Santos. Quando a equipe chegou, o Corpo de Bombeiros já combatia as chamas.
O proprietário não estava no imóvel. Um familiar informou à polícia que vizinhos haviam avisado sobre o incêndio e que testemunhas teriam visto pessoas deixando a residência.
Celular levou a adolescente
Durante a vistoria no imóvel, foi encontrado um celular. A partir das informações obtidas, policiais localizaram um adolescente de 13 anos no Pronto-Socorro Municipal, acompanhado da mãe.
Segundo o boletim, ele teria indicado a participação de outro adolescente da mesma idade, posteriormente localizado em uma unidade de saúde no bairro Atlântico. Ambos haviam recebido atendimento médico e, conforme o registro, não corriam risco de vida.
Perícia vai apurar circunstâncias
O imóvel foi preservado para a realização da perícia. A autoridade policial dispensou a apresentação dos envolvidos na delegacia naquele momento, e os adolescentes permaneceram sob responsabilidade dos familiares.
O celular encontrado na residência foi identificado como pertencente a um deles e entregue ao responsável. O aparelho do outro adolescente não foi localizado.
A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia e dará continuidade às diligências para esclarecer as circunstâncias e a causa do incêndio.
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