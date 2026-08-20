20 de agosto de 2026
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NÃO RESISTIU

Trator atropela lavrador em fazenda e vítima morre em hospital

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti | Folha da Região
Após o acidente, equipes socorreram o trabalhador e o encaminharam à Santa Casa de Araçatuba para atendimento médico; ele morreu posteriormente na unidade hospitalar
Após o acidente, equipes socorreram o trabalhador e o encaminharam à Santa Casa de Araçatuba para atendimento médico; ele morreu posteriormente na unidade hospitalar

Um lavrador de 59 anos morreu após ser atropelado por um trator em uma fazenda no distrito de Bandeirantes D’Oeste, em Sud Mennucci. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (19). A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e morte acidental.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Roberto Carlos Vanin. Uma prima informou à polícia que soube do acidente ocorrido na fazenda, mas que não estava no local no momento do ocorrido. No entanto, ela relatou que recebeu a informação de que um trator teria atropelado o lavrador nas dependências da propriedade rural.

Vítima foi levada para Araçatuba

Após o acidente, equipes socorreram o trabalhador e o encaminharam à Santa Casa de Araçatuba para atendimento médico. Contudo, ele morreu posteriormente na unidade hospitalar.

Após a confirmação da morte, a Polícia Civil expediu uma requisição ao Instituto Médico Legal (IML). O órgão deverá realizar exames necroscópico e toxicológico no corpo. Um inquérito será aberto para dar andamento às investigações.

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