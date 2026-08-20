Um lavrador de 59 anos morreu após ser atropelado por um trator em uma fazenda no distrito de Bandeirantes D’Oeste, em Sud Mennucci. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (19). A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e morte acidental.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Roberto Carlos Vanin. Uma prima informou à polícia que soube do acidente ocorrido na fazenda, mas que não estava no local no momento do ocorrido. No entanto, ela relatou que recebeu a informação de que um trator teria atropelado o lavrador nas dependências da propriedade rural.

Vítima foi levada para Araçatuba

Após o acidente, equipes socorreram o trabalhador e o encaminharam à Santa Casa de Araçatuba para atendimento médico. Contudo, ele morreu posteriormente na unidade hospitalar.