20 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quinta-feira (20) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (20)
Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (20)

Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (20), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e região.

LAURO ZANI – Araçatuba
Idade: 87 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Preste Maia
Data e horário do velório: 19/08/2026, às 14h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 9h

OGAIR TEIXEIRA DA SILVA – Guararapes
Idade: 74 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Preste Maia
Data e horário do velório: 20/08/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Guararapes
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 16h

AGENOR FEITOSA JUNIOR – Araçatuba
Idade: 64 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 20/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 17h

WALTER LUIZ DE FREITAS MENEZES – Araçatuba
Idade: 66 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 20/08/2026, às 10h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 17h

CECILIA DA SILVA SOUZA – Gabriel Monteiro
Idade: 83 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 19/08/2026, às 13h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Gabriel Monteiro
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 10h

GILMAR HERNANDES (LEBRÃO) – Clementina
Idade: 50 anos
Local do velório: Velório Municipal de Clementina
Data e horário do velório: 20/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Clementina
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 14h

MARIA APARECIDA HENRIQUE FELIX – Birigui
Idade: 74 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 5), em Birigui
Data e horário do velório: 19/08/2026, com início às 14h30
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 9h

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