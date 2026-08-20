Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (20), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba, Birigui e região.
LAURO ZANI – Araçatuba
Idade: 87 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Preste Maia
Data e horário do velório: 19/08/2026, às 14h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 9h
OGAIR TEIXEIRA DA SILVA – Guararapes
Idade: 74 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Preste Maia
Data e horário do velório: 20/08/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Guararapes
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 16h
AGENOR FEITOSA JUNIOR – Araçatuba
Idade: 64 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 20/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 17h
WALTER LUIZ DE FREITAS MENEZES – Araçatuba
Idade: 66 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 20/08/2026, às 10h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 17h
CECILIA DA SILVA SOUZA – Gabriel Monteiro
Idade: 83 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 19/08/2026, às 13h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Gabriel Monteiro
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 10h
GILMAR HERNANDES (LEBRÃO) – Clementina
Idade: 50 anos
Local do velório: Velório Municipal de Clementina
Data e horário do velório: 20/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Clementina
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 14h
MARIA APARECIDA HENRIQUE FELIX – Birigui
Idade: 74 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 5), em Birigui
Data e horário do velório: 19/08/2026, com início às 14h30
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 20/08/2026, às 9h
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