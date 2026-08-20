20 de agosto de 2026
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GRAVE ACIDENTE

Ônibus da Prefeitura bate em caminhão e deixa quatro feridos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Veículo transportava pacientes de General Salgado para consultas em Votuporanga
Veículo transportava pacientes de General Salgado para consultas em Votuporanga

Quatro pessoas ficaram feridas após um ônibus da Prefeitura de General Salgado, região de Araçatuba, atingir a traseira de um caminhão na manhã desta quarta-feira (19), na Rodovia Péricles Belini (SP-461), em Votuporanga.

A colisão aconteceu no km 120 da rodovia, próximo à entrada do município. O ônibus transportava pacientes de General Salgado que seriam levados para consultas e exames no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga.

Com a força da batida, o condutor do ônibus ficou preso na estrutura do veículo e precisou ser retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas. Três tiveram ferimentos considerados leves, enquanto uma sofreu fraturas. Todas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga.

 O tráfego permaneceu funcionando normalmente no trecho.

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