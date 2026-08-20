Quatro pessoas ficaram feridas após um ônibus da Prefeitura de General Salgado, região de Araçatuba, atingir a traseira de um caminhão na manhã desta quarta-feira (19), na Rodovia Péricles Belini (SP-461), em Votuporanga.

A colisão aconteceu no km 120 da rodovia, próximo à entrada do município. O ônibus transportava pacientes de General Salgado que seriam levados para consultas e exames no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga.

Com a força da batida, o condutor do ônibus ficou preso na estrutura do veículo e precisou ser retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.