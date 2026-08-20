A Prefeitura de Cafelândia, aproximadamente 80 km de Araçatuba, abriu concurso público com 31 vagas imediatas distribuídas entre 32 empregos públicos. Os salários chegam a R$ 9.028,49, conforme o cargo.
O edital é organizado pela GL Consultoria e prevê contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). (https://portal.glconsultoria.com.br/edital/ver/328)
Há oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Para quem possui ensino fundamental, os cargos incluem Agente de Atividade Infantil, Artesão, Motorista e Operador de Máquinas, com remuneração de até R$ 2.443,44.
Já as funções destinadas a candidatos com ensino médio ou formação técnica têm salários que chegam a R$ 3.242. Entre elas estão Agente Administrativo, Agente Comunitário ESF, Agente de Organização Escolar, Orientador Social, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática e Técnico em Serviços Jurídicos.
As maiores remunerações estão concentradas nos cargos de nível superior. O concurso contempla funções como Assistente Social, Bibliotecário, Controlador Interno, Dentista ESF, Enfermeiro ESF, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, médicos de diferentes especialidades, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo, Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacional.
Inscrições
As inscrições começaram às 13h desta quarta-feira (19) e podem ser feitas até as 23h59 do dia 31 de agosto de 2026, exclusivamente pela internet.
A taxa varia de acordo com o cargo e custa R$ 50, R$ 60 ou R$ 80.
O candidato poderá disputar mais de uma função, já que as provas serão organizadas em dois períodos, conforme o grupo de escolaridade.
Prova
A avaliação objetiva está prevista para 20 de setembro. O exame terá questões de Língua Portuguesa, interpretação de texto, Matemática e Raciocínio Lógico, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas também haverá uma etapa prática voltada à avaliação das habilidades necessárias para o exercício das funções.
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