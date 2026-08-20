A Prefeitura de Cafelândia, aproximadamente 80 km de Araçatuba, abriu concurso público com 31 vagas imediatas distribuídas entre 32 empregos públicos. Os salários chegam a R$ 9.028,49, conforme o cargo.

O edital é organizado pela GL Consultoria e prevê contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). (https://portal.glconsultoria.com.br/edital/ver/328)

Há oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Para quem possui ensino fundamental, os cargos incluem Agente de Atividade Infantil, Artesão, Motorista e Operador de Máquinas, com remuneração de até R$ 2.443,44.