A Região Administrativa de Araçatuba movimentou US$ 602 milhões em exportações entre janeiro e julho de 2026. O resultado representa crescimento de 5,5% na comparação com os US$ 570,6 milhões registrados no mesmo período do ano passado.

No sentido contrário, as importações recuaram 11,1%, passando de US$ 155,3 milhões para US$ 138 milhões. Com mais vendas ao exterior e menos compras, o saldo positivo da balança comercial chegou a US$ 464 milhões, alta de 11,7%.

Os dados foram divulgados nesta quARTA-FEIRA (19) pelo Observatório Econômico de Araçatuba. Ao todo, produtos da região foram comercializados com 106 países, enquanto as mercadorias importadas tiveram origem em 53 nações.