A Região Administrativa de Araçatuba movimentou US$ 602 milhões em exportações entre janeiro e julho de 2026. O resultado representa crescimento de 5,5% na comparação com os US$ 570,6 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
No sentido contrário, as importações recuaram 11,1%, passando de US$ 155,3 milhões para US$ 138 milhões. Com mais vendas ao exterior e menos compras, o saldo positivo da balança comercial chegou a US$ 464 milhões, alta de 11,7%.
Os dados foram divulgados nesta quARTA-FEIRA (19) pelo Observatório Econômico de Araçatuba. Ao todo, produtos da região foram comercializados com 106 países, enquanto as mercadorias importadas tiveram origem em 53 nações.
Carnes e açúcar concentram vendas
As carnes bovinas congeladas lideraram as exportações regionais, movimentando US$ 222,5 milhões, crescimento de 20,8%. O açúcar apareceu na sequência, com US$ 198,9 milhões em vendas.
Outro destaque foi o álcool etílico não desnaturado. O valor exportado mais que dobrou, passando de US$ 21 milhões para US$ 46,7 milhões, avanço de aproximadamente 123%.
Também aparecem entre os principais produtos as preparações e conservas de carne, com US$ 21,8 milhões, além de tripas, bexigas e estômagos de animais, que somaram US$ 11,6 milhões.
A China foi o principal mercado consumidor dos produtos da região. Os chineses compraram US$ 212,5 milhões, alta de 22,5%. A participação do país nas exportações passou de 30,4% para 35,3%.
Os Estados Unidos ficaram na segunda posição, com US$ 39,8 milhões, mas registraram queda de 28,2% em relação ao mesmo período de 2025. Países Baixos, Índia e Bangladesh completaram a lista dos principais destinos.
PIB também registra avanço
Além do comércio exterior, a economia regional apresentou crescimento no começo de 2026. Dados da Fundação Seade analisados pelo Observatório Econômico apontam alta de 1,1% no PIB da região no primeiro trimestre, em relação aos três primeiros meses de 2025.
Considerando os quatro trimestres encerrados no período, o avanço chegou a 2,7%. A Indústria cresceu 5,1% e os Serviços tiveram alta de 1,2%, enquanto a Agropecuária apresentou retração de 24%.
Em valores correntes, o PIB passou de R$ 8,96 bilhões para R$ 9,37 bilhões no primeiro trimestre, uma diferença de aproximadamente R$ 410 milhões.
Em 2025, o setor de Serviços representava 66,5% do Valor Adicionado da região. A Indústria respondia por 22,6% e a Agropecuária por 10,9%. No ano passado, o PIB da Região Administrativa de Araçatuba chegou a R$ 44,4 bilhões, o maior valor da série histórica da Fundação Seade, iniciada em 2002.
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