Cerca de 900 estudantes da rede municipal de ensino de Araçatuba participam da 14ª edição da Copa de Futsal Sub-11. A competição reúne alunos do Ensino Fundamental I e terá início oficial nesta sexta-feira (21).

A cerimônia de abertura está marcada para as 8h, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha, na Rua Francisco Braga, 281, no bairro Vila Bandeirantes.

Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, o torneio envolve escolas da rede pública e utiliza o esporte como ferramenta de integração entre os estudantes.