20 de agosto de 2026
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EVENTO ESPORTIVO

Copa de Futsal Sub-11 reúne 900 alunos em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Competição entre escolas municipais começa nesta sexta-feira no Ginásio Plácido Rocha
Competição entre escolas municipais começa nesta sexta-feira no Ginásio Plácido Rocha

Cerca de 900 estudantes da rede municipal de ensino de Araçatuba participam da 14ª edição da Copa de Futsal Sub-11. A competição reúne alunos do Ensino Fundamental I e terá início oficial nesta sexta-feira (21).

A cerimônia de abertura está marcada para as 8h, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha, na Rua Francisco Braga, 281, no bairro Vila Bandeirantes.

Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, o torneio envolve escolas da rede pública e utiliza o esporte como ferramenta de integração entre os estudantes.

Além dos jogos, a competição pretende estimular valores como respeito às regras, disciplina, cooperação e trabalho coletivo entre as crianças.

A expectativa é que a disputa proporcione aos alunos uma experiência de convivência fora da rotina das salas de aula, além de incentivar a prática esportiva desde os primeiros anos da formação escolar.

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