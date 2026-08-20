Cerca de 900 estudantes da rede municipal de ensino de Araçatuba participam da 14ª edição da Copa de Futsal Sub-11. A competição reúne alunos do Ensino Fundamental I e terá início oficial nesta sexta-feira (21).
A cerimônia de abertura está marcada para as 8h, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha, na Rua Francisco Braga, 281, no bairro Vila Bandeirantes.
Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, o torneio envolve escolas da rede pública e utiliza o esporte como ferramenta de integração entre os estudantes.
Além dos jogos, a competição pretende estimular valores como respeito às regras, disciplina, cooperação e trabalho coletivo entre as crianças.
A expectativa é que a disputa proporcione aos alunos uma experiência de convivência fora da rotina das salas de aula, além de incentivar a prática esportiva desde os primeiros anos da formação escolar.
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