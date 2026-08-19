Um homem de 35 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) após ser acusado de agredir a companheira, de 33, na tarde desta quarta-feira (19), no Centro de Araçatuba. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais faziam patrulhamento quando foram acionados por populares. Ao chegarem ao local, Rua Olavo Bilac, encontraram a vítima sendo amparada pela vereadora Sol do Autismo. Ela relatou ter sido agredida com socos e chutes, sofrendo ferimentos na cabeça, costas, braço e perna. Duas testemunhas teriam presenciado as agressões.

Na delegacia, a mulher afirmou que mantém relacionamento com o suspeito há cerca de oito meses e que já teria sofrido outras agressões e ameaças, mas não procurava a polícia por medo. Sobre o episódio desta quarta-feira, disse que o companheiro pegou seu celular afirmando que pretendia trocá-lo por drogas. Ao tentar recuperar o aparelho, teria sido agredida. Populares intervieram até a chegada da GCM.