A diretora de uma escola municipal de Araçatuba foi agredida pela mãe de um aluno na manhã desta quarta-feira (19). O caso aconteceu em uma escola municipal do bairro Nossa Senhora Aparecida, e foi registrado como lesão corporal na Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados por volta das 11h para atender a uma ocorrência na unidade de ensino. No local, a diretora relatou que conversava com a mãe de um estudante e explicava os motivos que teriam levado à suspensão do aluno, após um episódio envolvendo um canivete dentro da escola.
Durante a conversa, a mulher teria se exaltado e agarrado os cabelos da diretora, puxando-a contra um guichê de atendimento da secretaria. Conforme o registro policial, a vítima sofreu uma lesão no rosto.
A suspeita confirmou os fatos aos agentes e alegou que estava nervosa. Ela também teria afirmado que o filho faz acompanhamento médico e que, ao tomar conhecimento da suspensão, perdeu o controle e agrediu a diretora.
Câmeras de segurança da escola registraram a agressão, segundo consta no boletim de ocorrência.
As envolvidas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária. A autoridade policial registrou o caso e requisitou exame de corpo de delito à vítima.
Prefeitura repudia
Em nota, a Prefeitura de Araçatuba se solidarizou com a professora agredida. “A Prefeitura repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar e manifesta solidariedade à profissional envolvida, que está recebendo acolhimento e suporte institucional.
A Administração Municipal reforça que as escolas devem ser espaços de diálogo, respeito e proteção para estudantes, profissionais da educação e familiares. Eventuais questionamentos ou divergências devem ser tratados pelos canais institucionais adequados, jamais por meio de agressões, ameaças ou qualquer outro ato de violência”.
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