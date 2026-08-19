A diretora de uma escola municipal de Araçatuba foi agredida pela mãe de um aluno na manhã desta quarta-feira (19). O caso aconteceu em uma escola municipal do bairro Nossa Senhora Aparecida, e foi registrado como lesão corporal na Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados por volta das 11h para atender a uma ocorrência na unidade de ensino. No local, a diretora relatou que conversava com a mãe de um estudante e explicava os motivos que teriam levado à suspensão do aluno, após um episódio envolvendo um canivete dentro da escola.

Durante a conversa, a mulher teria se exaltado e agarrado os cabelos da diretora, puxando-a contra um guichê de atendimento da secretaria. Conforme o registro policial, a vítima sofreu uma lesão no rosto.