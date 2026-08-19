O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) estará em Araçatuba nesta sexta-feira (21) para uma agenda com representantes do agronegócio e lideranças políticas. A visita também terá o lançamento da candidatura do ex-prefeito Dilador Borges (PSD) a deputado estadual.
Caiado deverá chegar à cidade durante a tarde e participar de uma reunião com representantes de entidades ligadas ao setor agropecuário. Entre os participantes estão dirigentes da União Nacional da Bioenergia (Udop), do Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran) e da Associação Brasileira da Agropecuária (Abrapec).
O candidato estará acompanhado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente em sua chapa. Os dois tiveram as candidaturas oficializadas pela convenção nacional do partido em julho.
Após o encontro com representantes do agronegócio, Caiado e Kassab seguem para a Cervejaria Avenida, onde participarão do lançamento da candidatura de Dilador Borges à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Segunda disputa presidencial
Médico ortopedista, Ronaldo Caiado foi deputado federal por cinco mandatos, senador e governador de Goiás. Ele deixou o governo estadual em março deste ano para disputar a Presidência da República.
Esta é a segunda candidatura de Caiado ao Palácio do Planalto. A primeira ocorreu em 1989, na primeira eleição direta para presidente após a ditadura militar.
O PSD oficializou Caiado como candidato à Presidência e Kassab como vice durante convenção nacional realizada em 26 de julho, em São Paulo.
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