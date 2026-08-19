O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) estará em Araçatuba nesta sexta-feira (21) para uma agenda com representantes do agronegócio e lideranças políticas. A visita também terá o lançamento da candidatura do ex-prefeito Dilador Borges (PSD) a deputado estadual.

Caiado deverá chegar à cidade durante a tarde e participar de uma reunião com representantes de entidades ligadas ao setor agropecuário. Entre os participantes estão dirigentes da União Nacional da Bioenergia (Udop), do Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran) e da Associação Brasileira da Agropecuária (Abrapec).

O candidato estará acompanhado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente em sua chapa. Os dois tiveram as candidaturas oficializadas pela convenção nacional do partido em julho.