19 de agosto de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Caiado e Kassab estarão em Araçatuba para agenda política na 6ª

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Presidenciável do PSD estará na cidade nesta sexta-feira (21), acompanhado de Gilberto Kassab, para agenda com representantes do agronegócio e evento político do ex-prefeito
Presidenciável do PSD estará na cidade nesta sexta-feira (21), acompanhado de Gilberto Kassab, para agenda com representantes do agronegócio e evento político do ex-prefeito

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) estará em Araçatuba nesta sexta-feira (21) para uma agenda com representantes do agronegócio e lideranças políticas. A visita também terá o lançamento da candidatura do ex-prefeito Dilador Borges (PSD) a deputado estadual.

Caiado deverá chegar à cidade durante a tarde e participar de uma reunião com representantes de entidades ligadas ao setor agropecuário. Entre os participantes estão dirigentes da União Nacional da Bioenergia (Udop), do Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran) e da Associação Brasileira da Agropecuária (Abrapec).

O candidato estará acompanhado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e candidato a vice-presidente em sua chapa. Os dois tiveram as candidaturas oficializadas pela convenção nacional do partido em julho.

Após o encontro com representantes do agronegócio, Caiado e Kassab seguem para a Cervejaria Avenida, onde participarão do lançamento da candidatura de Dilador Borges à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Segunda disputa presidencial

Médico ortopedista, Ronaldo Caiado foi deputado federal por cinco mandatos, senador e governador de Goiás. Ele deixou o governo estadual em março deste ano para disputar a Presidência da República.

Esta é a segunda candidatura de Caiado ao Palácio do Planalto. A primeira ocorreu em 1989, na primeira eleição direta para presidente após a ditadura militar.

O PSD oficializou Caiado como candidato à Presidência e Kassab como vice durante convenção nacional realizada em 26 de julho, em São Paulo.

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