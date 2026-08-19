Um homem e uma mulher foram presos após serem flagrados transportando uma grande quantidade de anabolizantes e medicamentos utilizados para emagrecimento durante uma fiscalização do Policiamento Rodoviário, na tarde de terça-feira (18), em José Bonifácio.



A abordagem aconteceu por volta das 12h25, no quilômetro 250,5 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), durante a Operação Impacto. Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) parou um Honda City ocupado pelo casal para fiscalização.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram diversos produtos, entre eles 44 ampolas de T.G. 15 mg, 28 de Tirzedral 15 mg, 18 de Lipoless 15 mg, 32 de Lipoland 15 mg e 44 de Tirzec 15 mg.

Também foram encontradas quatro ampolas de Lipoland Multidoses 15 mg, três de T36 15 mg e duas de Lipoless MD 15 mg. Além dos medicamentos, a equipe apreendeu quatro embalagens de Drostanolona Propionato, com concentração de 100 mg/ml, e outras duas embalagens de Testanat Depot, de 250 mg/ml.

Caso foi encaminhado à Polícia Federal