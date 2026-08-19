Um homem de 38 anos que havia acabado de ser agredido acabou preso na noite desta terça-feira (18), em Araçatuba, depois que policiais militares constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h50 para atender a uma ocorrência de agressão em um bar na avenida José Ferreira Baptista, no bairro Dona Amélia.

No local, o homem relatou que sentia dores na cabeça depois de ter sido atingido por uma garrafa arremessada por uma pessoa desconhecida. Ele não soube informar as características do agressor nem fornecer dados sobre o veículo que teria sido utilizado por ele.