Um homem de 38 anos que havia acabado de ser agredido acabou preso na noite desta terça-feira (18), em Araçatuba, depois que policiais militares constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h50 para atender a uma ocorrência de agressão em um bar na avenida José Ferreira Baptista, no bairro Dona Amélia.
No local, o homem relatou que sentia dores na cabeça depois de ter sido atingido por uma garrafa arremessada por uma pessoa desconhecida. Ele não soube informar as características do agressor nem fornecer dados sobre o veículo que teria sido utilizado por ele.
Durante a consulta aos dados da vítima, porém, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara das Execuções Criminais de Araçatuba. Conforme o registro policial, a ordem judicial decorre de uma condenação já transitada em julgado, com cumprimento de pena em regime semiaberto, e tem validade até agosto de 2028.
Antes de ser levado à delegacia, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal Dona Aida. Ele apresentava ferimentos na cabeça, que precisaram ser suturados, além de receber medicação.
Após o atendimento médico, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde o delegado de plantão confirmou o cumprimento do mandado. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.
A agressão também foi registrada separadamente como lesão corporal. O autor não havia sido identificado até a elaboração do boletim de ocorrência.
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