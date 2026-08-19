Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (18) acusado de furtar cabos elétricos de uma indústria localizada no Parque Industrial, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi surpreendido por funcionários dentro da empresa logo após retirar aproximadamente três metros de cabo.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h após receber a informação de que havia um furto em andamento na indústria, situada na rua Professor Rubens Rego Fontão. Quando os policiais chegaram, encontraram o suspeito já detido por funcionários.
Conforme registrado no boletim, o homem teria utilizado um alicate para cortar e retirar o cabo de energia. A ferramenta e aproximadamente três metros de cabo elétrico foram apreendidos.
Funcionários relataram à polícia que o mesmo homem já teria praticado outros furtos no estabelecimento e que as ações anteriores foram registradas por câmeras de segurança. Na ocasião desta terça-feira, entretanto, ele acabou surpreendido e detido.
Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito teria admitido informalmente os furtos anteriores e afirmado que trocava os fios por drogas. Formalmente ouvido na delegacia, ele optou por permanecer em silêncio.
Representantes da indústria também informaram que furtos anteriores teriam provocado danos em máquinas devido à retirada da fiação, além de facilitar o acesso ao imóvel por causa de danos causados no muro.
Diante das circunstâncias, a Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva, citando risco de reiteração delitiva. O homem permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.
O caso foi registrado como furto de fios e cabos e será investigado pela Polícia Civil.
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