Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (18) acusado de furtar cabos elétricos de uma indústria localizada no Parque Industrial, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi surpreendido por funcionários dentro da empresa logo após retirar aproximadamente três metros de cabo.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h após receber a informação de que havia um furto em andamento na indústria, situada na rua Professor Rubens Rego Fontão. Quando os policiais chegaram, encontraram o suspeito já detido por funcionários.

Conforme registrado no boletim, o homem teria utilizado um alicate para cortar e retirar o cabo de energia. A ferramenta e aproximadamente três metros de cabo elétrico foram apreendidos.