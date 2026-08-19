O adolescente de 15 anos que estava internado na Santa Casa de Araçatuba após ser vítima de um atropelamento em Guararapes morreu na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a Santa Casa, o óbito foi registrado às 8h23.
O jovem estava internado na UTI Adultos 1 desde o dia 8 de agosto, quando sofreu o acidente. Ele recebia atendimento de uma equipe formada por médicos intensivistas, neurologistas e ortopedistas, além de outros profissionais da área multidisciplinar.
De acordo com o hospital, o adolescente apresentava um quadro grave de politraumatismo. Nos primeiros dias de internação, houve momentos de estabilidade, apesar da condição clínica delicada.
A situação, porém, se agravou nos últimos três dias. O paciente sofreu episódios de parada cardiorrespiratória que chegaram a ser revertidos, mas provocaram novas complicações e dificultaram a recuperação do quadro clínico.
Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba.
Em nota, a Santa Casa manifestou solidariedade aos familiares e destacou o trabalho das equipes que acompanharam o adolescente durante os 12 dias de internação.
Relembre o caso
O acidente aconteceu na noite de 8 de agosto, em Guararapes. O adolescente foi atropelado por uma motocicleta e sofreu ferimentos graves, incluindo fratura craniana e outras fraturas.
Segundo informações da Polícia Militar, a motocicleta era conduzida por outro adolescente, de 17 anos. Após o acidente, o condutor teria deixado o local sem prestar socorro, enquanto a motocicleta foi retirada posteriormente com a ajuda de um amigo.
A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e levada inicialmente à Santa Casa de Guararapes. Por causa da gravidade dos ferimentos, foi transferida para atendimento especializado em Araçatuba.
O adolescente que estaria na condução da motocicleta também procurou atendimento médico posteriormente, acompanhado pelo pai, devido a uma fratura no braço direito. Depois, foi levado com a mãe à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba.
Ainda conforme a Polícia Militar, o teste do etilômetro realizado no jovem apontou 0,23 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. A Polícia Científica também realizou perícia no local do acidente.
O adolescente chegou a ser apreendido em flagrante por determinação do delegado plantonista, mas acabou liberado posteriormente. As circunstâncias do atropelamento continuam sendo investigadas pelas autoridades.
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