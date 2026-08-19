O adolescente de 15 anos que estava internado na Santa Casa de Araçatuba após ser vítima de um atropelamento em Guararapes morreu na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a Santa Casa, o óbito foi registrado às 8h23.

O jovem estava internado na UTI Adultos 1 desde o dia 8 de agosto, quando sofreu o acidente. Ele recebia atendimento de uma equipe formada por médicos intensivistas, neurologistas e ortopedistas, além de outros profissionais da área multidisciplinar.

De acordo com o hospital, o adolescente apresentava um quadro grave de politraumatismo. Nos primeiros dias de internação, houve momentos de estabilidade, apesar da condição clínica delicada.