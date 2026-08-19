A possibilidade de uma paralisação de bancários prevista para esta quinta-feira (20) também é acompanhada de perto em Araçatuba e região. De acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araçatuba e Região (Seeba), José Augusto Ribeiro, existe uma rodada nacional de negociações em andamento, mas não há possibilidade de greve na base regional.

Segundo Ribeiro, a data-base da categoria é 1º de setembro e uma nova rodada de negociações entre representantes dos trabalhadores e dos bancos está marcada para o dia 24 de agosto. Até lá, os bancários devem realizar mobilizações e reuniões em Araçatuba e região para discutir as reivindicações da categoria.

Entre as ações previstas, estão manifestações pacíficas e, eventualmente, a abertura retardada de algumas agências. A orientação, segundo o sindicato regional, é realizar as mobilizações sem comprometer de forma significativa o atendimento aos clientes.