A possibilidade de uma paralisação de bancários prevista para esta quinta-feira (20) também é acompanhada de perto em Araçatuba e região. De acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araçatuba e Região (Seeba), José Augusto Ribeiro, existe uma rodada nacional de negociações em andamento, mas não há possibilidade de greve na base regional.
Segundo Ribeiro, a data-base da categoria é 1º de setembro e uma nova rodada de negociações entre representantes dos trabalhadores e dos bancos está marcada para o dia 24 de agosto. Até lá, os bancários devem realizar mobilizações e reuniões em Araçatuba e região para discutir as reivindicações da categoria.
Entre as ações previstas, estão manifestações pacíficas e, eventualmente, a abertura retardada de algumas agências. A orientação, segundo o sindicato regional, é realizar as mobilizações sem comprometer de forma significativa o atendimento aos clientes.
Um dos principais pontos de tensão envolve os bancos públicos, especialmente a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Na Caixa, a discussão está relacionada às mudanças no plano de saúde dos empregados, que podem aumentar a participação dos funcionários e os valores pagos por dependentes.
A questão do plano de saúde tem provocado reação entre trabalhadores da instituição em razão da possibilidade de aumento dos custos. A categoria também discute questões relacionadas à remuneração, piso salarial e critérios de produtividade.
A mobilização nacional ocorre durante o período de negociação da campanha salarial dos bancários. O objetivo dos sindicatos é pressionar os bancos durante as tratativas antes da definição dos próximos passos da categoria.
Em Araçatuba e região, entretanto, o cenário permanece de negociação. O sindicato acompanha as decisões nacionais e deve avaliar novas medidas conforme o andamento das reuniões previstas até o dia 24.
A orientação neste momento é que clientes não antecipem movimentações por causa de uma eventual greve, já que não há confirmação de paralisação geral nas agências da região.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.