O Tribunal do Júri de Birigui condenou Cleber Fabrício Pocaia pela tentativa de homicídio contra Ronaldo Moreira de Lima, em julgamento realizado nesta terça-feira (18), na 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui. A sentença foi assinada pelo juiz Juliano Santos de Lima.

O caso teve origem em fatos ocorridos em 1º de outubro de 2020. Segundo consta no processo, Pocaia foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo. O Ministério Público sustentou a acusação durante o julgamento, com atuação do promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes.

De acordo com a sentença, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a materialidade do fato, a autoria atribuída ao réu e a tentativa, além de reconhecer a existência de dolo homicida. Os jurados também acolheram a tese de que houve injusta provocação da vítima, o que alterou a classificação jurídica do crime e afastou a qualificadora de motivo fútil.

Disparos não atingiram a vítima