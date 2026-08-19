O Tribunal do Júri de Birigui condenou Cleber Fabrício Pocaia pela tentativa de homicídio contra Ronaldo Moreira de Lima, em julgamento realizado nesta terça-feira (18), na 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui. A sentença foi assinada pelo juiz Juliano Santos de Lima.
O caso teve origem em fatos ocorridos em 1º de outubro de 2020. Segundo consta no processo, Pocaia foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo. O Ministério Público sustentou a acusação durante o julgamento, com atuação do promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes.
De acordo com a sentença, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a materialidade do fato, a autoria atribuída ao réu e a tentativa, além de reconhecer a existência de dolo homicida. Os jurados também acolheram a tese de que houve injusta provocação da vítima, o que alterou a classificação jurídica do crime e afastou a qualificadora de motivo fútil.
Disparos não atingiram a vítima
Conforme a decisão judicial, Cleber efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Ronaldo Moreira de Lima. No entanto, nenhum dos tiros atingiu a vítima, que conseguiu se esconder e permaneceu ilesa. O juiz considerou esse fator para aplicar a redução máxima prevista para a tentativa.
Durante o julgamento, o próprio réu confessou ser o autor dos disparos, segundo registrado na sentença. A confissão foi considerada pelo Conselho de Sentença e utilizada como circunstância atenuante na definição da pena.
A defesa sustentou a ausência de intenção de matar e pediu a desclassificação da acusação. O próprio acusado também alegou ter agido após uma suposta provocação da vítima. A tese acabou sendo parcialmente acolhida pelos jurados.
Pena reduzida para 1 ano e 4 meses
Na primeira etapa da dosimetria, a Justiça considerou os antecedentes do réu e estabeleceu a pena-base em sete anos de reclusão. Em seguida, diante da confissão espontânea, a pena foi reduzida para seis anos.
O reconhecimento da injusta provocação da vítima permitiu nova redução, levando a pena para quatro anos. Posteriormente, pela tentativa de homicídio, houve redução de dois terços, chegando ao resultado final de 1 ano e 4 meses de reclusão.
Com isso, Cleber Fabrício Pocaia foi condenado por homicídio simples privilegiado na forma tentada, com regime inicial aberto.
Absolvido pela posse da arma
Apesar da condenação pela tentativa de homicídio, o réu foi absolvido da acusação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O Conselho de Sentença não reconheceu a materialidade desse crime conexo.
A sentença determinou ainda a imediata execução da pena, conforme previsto na legislação e em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre as condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. Foi determinada a expedição de guia provisória para o cumprimento da pena em regime inicial aberto e, se necessário, mandado de prisão para o recolhimento.
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