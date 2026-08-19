O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Campus Birigui, ainda tem 39 vagas remanescentes para cursos técnicos gratuitos no segundo semestre de 2026. As oportunidades são para Administração e Automação Industrial, ambos com aulas presenciais no período noturno.
Do total disponível, 27 vagas são destinadas ao curso Técnico em Administração, que tem duração de três semestres. Outras 12 oportunidades são para Técnico em Automação Industrial, com formação prevista para quatro semestres.
As matrículas são feitas diretamente no campus e seguem a ordem de chegada. Por isso, os interessados precisam procurar a instituição enquanto houver vagas disponíveis.
Podem participar pessoas que já concluíram o Ensino Médio ou estudantes que estejam matriculados no 2º ou 3º ano em 2026. Os cursos são gratuitos e presenciais. O IFSP confirma a oferta dos dois cursos no campus de Birigui no período noturno.
Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar a documentação exigida pela instituição, incluindo documentos pessoais, comprovante de residência e documentação escolar. Estudantes que ainda estão cursando o Ensino Médio devem apresentar também comprovante de matrícula.
O atendimento é realizado na Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Campus Birigui, localizado na Rua Pedro Cavalo, nº 709, no Residencial Portal da Pérola II.
Os horários de atendimento são de segunda a quarta-feira, das 8h às 20h; terça e quinta-feira, das 9h às 21h; e sexta-feira, das 7h às 19h. Não há atendimento aos sábados e domingos.
Os interessados podem buscar mais informações pelo e-mail matricula.bri@ifsp.edu.br ou pelo telefone (18) 3643-1166. As vagas permanecem disponíveis até o preenchimento.
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