O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Campus Birigui, ainda tem 39 vagas remanescentes para cursos técnicos gratuitos no segundo semestre de 2026. As oportunidades são para Administração e Automação Industrial, ambos com aulas presenciais no período noturno.

Do total disponível, 27 vagas são destinadas ao curso Técnico em Administração, que tem duração de três semestres. Outras 12 oportunidades são para Técnico em Automação Industrial, com formação prevista para quatro semestres.

As matrículas são feitas diretamente no campus e seguem a ordem de chegada. Por isso, os interessados precisam procurar a instituição enquanto houver vagas disponíveis.