Araçatuba terá neste sábado (22) o Dia D da Campanha de Multivacinação. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estarão abertas das 8h às 17h para atender crianças e adolescentes menores de 15 anos e colocar a vacinação em dia.
A ação faz parte da campanha iniciada no começo de agosto e que segue até 1º de setembro. Durante o período, as equipes de saúde verificam a situação vacinal de cada paciente e aplicam as doses necessárias conforme a idade e o histórico registrado na caderneta.
Pais ou responsáveis devem levar a criança ou o adolescente até a UBS e apresentar a caderneta de vacinação. A orientação é que o documento seja levado mesmo quando a família não sabe quais doses estão pendentes, já que a equipe de saúde fará a conferência.
De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Araçatuba, a mobilização tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e manter protegida a população contra doenças que podem voltar a circular quando os índices de imunização diminuem.
Entre as doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação estão poliomielite, sarampo e coqueluche. A atualização da caderneta também permite identificar eventuais doses em atraso e completar os esquemas previstos no calendário nacional.
A campanha é direcionada a menores de 15 anos e ocorre em todas as UBSs de Araçatuba até 1º de setembro. O Dia D deste sábado amplia o horário de atendimento para facilitar a participação das famílias.
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