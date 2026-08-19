Araçatuba terá neste sábado (22) o Dia D da Campanha de Multivacinação. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estarão abertas das 8h às 17h para atender crianças e adolescentes menores de 15 anos e colocar a vacinação em dia.

A ação faz parte da campanha iniciada no começo de agosto e que segue até 1º de setembro. Durante o período, as equipes de saúde verificam a situação vacinal de cada paciente e aplicam as doses necessárias conforme a idade e o histórico registrado na caderneta.

Pais ou responsáveis devem levar a criança ou o adolescente até a UBS e apresentar a caderneta de vacinação. A orientação é que o documento seja levado mesmo quando a família não sabe quais doses estão pendentes, já que a equipe de saúde fará a conferência.