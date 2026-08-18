18 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
TRÁFICO

Mulher é presa com cocaína e crack e obtém liberdade em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
Ao todo, foram apreendidos 27,3 gramas de cocaína e 15,57 gramas de crack; laudos preliminares confirmaram a presença das substâncias
Ao todo, foram apreendidos 27,3 gramas de cocaína e 15,57 gramas de crack; laudos preliminares confirmaram a presença das substâncias

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde de domingo (17), no Conjunto Habitacional Mão Divina, em Araçatuba. Com ela, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 38 microtubos com cocaína e nove porções de crack.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h40, na rua Quatro. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher teria confessado o furto de uma bicicleta e, durante a apuração, os policiais constataram que ela mantinha drogas que seriam destinadas à venda.

Ao todo, foram apreendidos 27,3 gramas de cocaína e 15,57 gramas de crack. Laudos preliminares confirmaram a presença das substâncias.

A mulher foi levada à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e autuada em flagrante por tráfico. A autoridade policial representou pela prisão preventiva.

Apesar do pedido, a Justiça concedeu liberdade provisória à investigada após audiência de custódia. A defesa é feita pela advogada Daniela Gonçalves. O caso seguirá sob investigação.

 

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários