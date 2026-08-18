Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde de domingo (17), no Conjunto Habitacional Mão Divina, em Araçatuba. Com ela, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 38 microtubos com cocaína e nove porções de crack.
A ocorrência foi registrada por volta das 15h40, na rua Quatro. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher teria confessado o furto de uma bicicleta e, durante a apuração, os policiais constataram que ela mantinha drogas que seriam destinadas à venda.
Ao todo, foram apreendidos 27,3 gramas de cocaína e 15,57 gramas de crack. Laudos preliminares confirmaram a presença das substâncias.
A mulher foi levada à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e autuada em flagrante por tráfico. A autoridade policial representou pela prisão preventiva.
Apesar do pedido, a Justiça concedeu liberdade provisória à investigada após audiência de custódia. A defesa é feita pela advogada Daniela Gonçalves. O caso seguirá sob investigação.
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