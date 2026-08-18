Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde de domingo (17), no Conjunto Habitacional Mão Divina, em Araçatuba. Com ela, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 38 microtubos com cocaína e nove porções de crack.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h40, na rua Quatro. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher teria confessado o furto de uma bicicleta e, durante a apuração, os policiais constataram que ela mantinha drogas que seriam destinadas à venda.

Ao todo, foram apreendidos 27,3 gramas de cocaína e 15,57 gramas de crack. Laudos preliminares confirmaram a presença das substâncias.