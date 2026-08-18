As duas lojas das Casas Bahia em Araçatuba continuam funcionando normalmente, apesar do pedido de recuperação judicial apresentado pelo grupo responsável pela rede. A informação foi apurada pela reportagem nesta terça-feira (18).
A empresa possui atualmente duas unidades no município: uma no Calçadão da Marechal Deodoro, na região central, e outra no Shopping Praça Nova. Até o momento, não há informação sobre fechamento ou alteração no atendimento das duas lojas.
O Grupo Casas Bahia informou no domingo (16) que entrou com pedido de recuperação judicial na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo. O objetivo é reorganizar as finanças e renegociar aproximadamente R$ 17,3 bilhões em dívidas.
Segundo a companhia, a medida tornou-se necessária diante do agravamento da situação financeira, em um cenário marcado por juros elevados no País. O crédito mais caro aumentou os custos financeiros do grupo, enquanto o consumo mais fraco reduziu a capacidade de geração de caixa.
Crise se arrasta desde 2022
O pedido de recuperação judicial não é a primeira tentativa do grupo de reorganizar as contas e preservar as operações.
Os primeiros sinais da crise surgiram em 2022, quando a companhia começou a registrar sucessivos prejuízos trimestrais. A situação se agravou nos anos seguintes e levou a empresa a adotar medidas de reestruturação para reduzir despesas e reorganizar suas dívidas.
A recuperação judicial é um instrumento previsto na legislação brasileira que permite a empresas em dificuldades financeiras negociar débitos com seus credores sob supervisão da Justiça, com o objetivo de preservar as atividades e evitar a falência.
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