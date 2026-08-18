As duas lojas das Casas Bahia em Araçatuba continuam funcionando normalmente, apesar do pedido de recuperação judicial apresentado pelo grupo responsável pela rede. A informação foi apurada pela reportagem nesta terça-feira (18).

A empresa possui atualmente duas unidades no município: uma no Calçadão da Marechal Deodoro, na região central, e outra no Shopping Praça Nova. Até o momento, não há informação sobre fechamento ou alteração no atendimento das duas lojas.

O Grupo Casas Bahia informou no domingo (16) que entrou com pedido de recuperação judicial na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo. O objetivo é reorganizar as finanças e renegociar aproximadamente R$ 17,3 bilhões em dívidas.