Um pedido de urgência para a tramitação de um projeto que prevê a abertura de R$ 2,5 milhões em crédito adicional para a Secretaria Municipal de Saúde provocou discussão durante a sessão da Câmara de Araçatuba desta segunda-feira (17). O requerimento de urgência nº 242 terminou empatado em seis votos a seis e foi rejeitado após o voto de desempate da presidente da Casa, Edna Flor (Podemos).

O pedido de urgência permitiria que o projeto fosse incluído para votação ainda durante a sessão. Com a rejeição, a proposta não foi apreciada naquele momento e deverá voltar à discussão após uma análise mais aprofundada pelos vereadores.

O projeto encaminhado pelo prefeito Lucas Zanatta prevê a abertura de crédito adicional de R$ 2,5 milhões no orçamento da Saúde. Conforme documento enviado à Câmara, R$ 2 milhões são destinados à renovação do convênio nº 33/2025 no Departamento de Atenção Básica e outros R$ 500 mil ao mesmo convênio, também na Atenção Básica.

Vereadores questionam remanejamento