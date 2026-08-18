O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) voltou a fiscalizar almoxarifados escolares de Pereira Barreto e encontrou material escolar armazenado em uma cozinha desativada. A vistoria foi realizada nesta segunda-feira (17), durante a 4ª Fiscalização Surpresa de 2026.

Pereira Barreto está entre os 30 municípios paulistas que receberam novamente os auditores. As cidades foram selecionadas após apresentarem situações consideradas críticas durante a primeira fiscalização do ano, realizada em março em 300 municípios.

Quase cinco meses depois, o Tribunal constatou avanços de maneira geral na organização dos almoxarifados, mas apontou que ainda existem problemas relacionados ao armazenamento, planejamento, controle de estoques e prevenção de perdas.

Armazenamento inadequado