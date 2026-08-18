A Polícia Civil de Araçatuba já investigava denúncias de supostas agressões envolvendo a professora suspeita de agredir um menino de 3 anos, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na EMEB Camila Tomashinsky.

Antes do episódio registrado nesta segunda-feira (17), uma ocorrência envolvendo a educadora já havia sido levada à polícia. Após a divulgação do novo caso, a reportagem da Folha da Região apurou que outros responsáveis também procuraram a Polícia Civil para registrar ocorrências. Os relatos passam a integrar a apuração sobre a conduta da professora.

Família nunca havia desconfiado

O menino envolvido no caso mais recente estudava na escola havia cerca de dois anos e estava há aproximadamente seis meses tendo aulas com a professora.