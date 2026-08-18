Um homem foi abordado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (17) e acabou levando os policiais até a própria residência, onde foram encontrados quatro pés de cannabis, no distrito de Vicentinópolis, em Santo Antônio do Aracanguá.

A ocorrência teve início durante patrulhamento pela Rua Guilherme Angelo Mazotti. Os policiais abordaram o homem que estava em frente ao imóvel e localizaram com ele uma porção de uma substância com características semelhantes à maconha.

Durante a abordagem, segundo a Polícia Militar, o próprio homem informou que mantinha outras plantas da espécie em casa. Ele autorizou a entrada da equipe no imóvel, onde os policiais encontraram quatro pés de vegetação com características de cannabis.