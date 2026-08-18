

Uma mulher foi presa por suspeita de contrabando na manhã desta segunda-feira (17), durante uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina. A ocorrência foi registrada no quilômetro 631 da rodovia.

A abordagem ocorreu por volta das 11h55, durante a Operação Impacto. Os policiais vistoriaram um ônibus que fazia o trajeto entre Três Lagoas (MS) e São Paulo (SP).

Durante a fiscalização dos pertences de uma passageira que estava na poltrona 23, foram encontrados 17 galões de azeite, com cinco litros cada. Também foram localizadas quatro ampolas de diluente bacteriostático com álcool benzílico e outras 64 ampolas de medicamentos para emagrecimento.