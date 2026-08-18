18 de agosto de 2026
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CONTRABANDO

Passageira é presa com azeite e medicamentos em ônibus na Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Mulher transportava dezenas de ampolas e 17 galões de azeite durante viagem
Mulher transportava dezenas de ampolas e 17 galões de azeite durante viagem


Uma mulher foi presa por suspeita de contrabando na manhã desta segunda-feira (17), durante uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina. A ocorrência foi registrada no quilômetro 631 da rodovia.

A abordagem ocorreu por volta das 11h55, durante a Operação Impacto. Os policiais vistoriaram um ônibus que fazia o trajeto entre Três Lagoas (MS) e São Paulo (SP).

Durante a fiscalização dos pertences de uma passageira que estava na poltrona 23, foram encontrados 17 galões de azeite, com cinco litros cada. Também foram localizadas quatro ampolas de diluente bacteriostático com álcool benzílico e outras 64 ampolas de medicamentos para emagrecimento.

Entre os produtos estavam 60 ampolas de T.G 15, com 0,5 ml cada, além de quatro ampolas de tirzepatida, com três mililitros cada.

Segundo a polícia, a mulher não possuía antecedentes criminais. Ela foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde permaneceu presa.

Os produtos foram apreendidos. Conforme a estimativa policial, a ação provocou um prejuízo de aproximadamente R$ 20 mil ao crime.

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