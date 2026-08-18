

Uma passageira foi presa nesta segunda-feira (17) após ser flagrada com mais de oito quilos de drogas dentro de duas malas, durante uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A fiscalização ocorreu por volta das 11h55, no quilômetro 631 da rodovia. Os policiais abordaram um ônibus que seguia de Três Lagoas (MS) para São Paulo (SP).

Durante a vistoria, a equipe encontrou 47 tijolos de skunk, que totalizaram aproximadamente 5,1 quilos. Também foram apreendidos 32 pacotes de haxixe, com cerca de 3,1 quilos, além de um pacote de dry, pesando aproximadamente 200 gramas.