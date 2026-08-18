

A Câmara de Araçatuba aprovou nesta segunda-feira (17) oito propostas durante a 25ª sessão ordinária do ano. Entre os projetos votados está a criação do Programa Parceiros do Esporte, iniciativa que busca ampliar a participação da sociedade na conservação e melhoria dos espaços esportivos públicos.

De autoria do vereador Hideto Honda (PSD), a proposta prevê que pessoas físicas e empresas possam colaborar com o município por meio de diferentes formas de parceria.

O programa contempla ações em ginásios, quadras, campos, pistas, centros esportivos e outros locais destinados à prática de atividades físicas. A ideia também é estimular iniciativas voltadas ao esporte educacional, comunitário, recreativo e de rendimento.