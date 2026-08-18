A Câmara de Araçatuba aprovou nesta segunda-feira (17) oito propostas durante a 25ª sessão ordinária do ano. Entre os projetos votados está a criação do Programa Parceiros do Esporte, iniciativa que busca ampliar a participação da sociedade na conservação e melhoria dos espaços esportivos públicos.
De autoria do vereador Hideto Honda (PSD), a proposta prevê que pessoas físicas e empresas possam colaborar com o município por meio de diferentes formas de parceria.
O programa contempla ações em ginásios, quadras, campos, pistas, centros esportivos e outros locais destinados à prática de atividades físicas. A ideia também é estimular iniciativas voltadas ao esporte educacional, comunitário, recreativo e de rendimento.
Entre os objetivos estão a realização de reformas e melhorias, o apoio a campeonatos, torneios e eventos, além do incentivo a projetos que promovam inclusão social, acessibilidade e saúde por meio do esporte.
A proposta também prevê atenção à formação esportiva de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.
As parcerias poderão ocorrer por meio da doação de materiais e equipamentos, prestação de serviços, realização de obras, patrocínio de eventos e projetos, além de cooperação técnica, operacional ou institucional com o Poder Público.
Para participar, empresas ou moradores interessados deverão firmar um termo de parceria com a Prefeitura, seguindo critérios e procedimentos que ainda serão regulamentados pelo Executivo.
O projeto agora deve ser encaminhado ao execultivo para aprovação.
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