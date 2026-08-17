Um adolescente de 16 anos, que havia sido apreendido no mês passado após ser denunciado pela própria mãe, voltou a ser apreendido nesta segunda-feira (17), em Araçatuba. Desta vez, ele é investigado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi encaminhado à Fundação Casa.
Segundo informações apuradas, o flagrante ocorreu na rua José Maurício de Souza, no Residencial Águas Claras. O adolescente estava com 12 pinos contendo cocaína que, conforme registrado, seriam destinados à venda. Com o adolescente também foram encontrados R$ 59 em dinheiro e um aparelho celular.
Já havia sido apreendido
O caso chama a atenção porque o adolescente já havia sido apreendido recentemente. Em 14 de julho, cerca de um mês antes do novo flagrante, a própria mãe procurou a polícia e denunciou a situação envolvendo o filho.
Naquela ocorrência, policiais encontraram na residência do adolescente uma arma de fogo, cinco cartuchos de munição, uma pedra de substância semelhante a crack e três celulares. Conforme o histórico recuperado pela Polícia Civil no novo boletim, na ocasião o jovem teria admitido aos policiais que mantinha atividade relacionada ao tráfico e que havia adquirido a arma para a própria proteção.
Apesar da apreensão naquele primeiro caso, o adolescente foi liberado e entregue ao responsável.
Encaminhado à Fundação Casa
Diferentemente da ocorrência anterior, desta vez a autoridade policial determinou que o adolescente permanecesse apreendido. No despacho, o delegado considerou o histórico recente e fundamentou a decisão, entre outros pontos, na possibilidade de internação em casos de reiteração na prática de infrações graves.
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