Um adolescente de 16 anos, que havia sido apreendido no mês passado após ser denunciado pela própria mãe, voltou a ser apreendido nesta segunda-feira (17), em Araçatuba. Desta vez, ele é investigado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi encaminhado à Fundação Casa.

Segundo informações apuradas, o flagrante ocorreu na rua José Maurício de Souza, no Residencial Águas Claras. O adolescente estava com 12 pinos contendo cocaína que, conforme registrado, seriam destinados à venda. Com o adolescente também foram encontrados R$ 59 em dinheiro e um aparelho celular.

Já havia sido apreendido

O caso chama a atenção porque o adolescente já havia sido apreendido recentemente. Em 14 de julho, cerca de um mês antes do novo flagrante, a própria mãe procurou a polícia e denunciou a situação envolvendo o filho.