O homem de 40 anos preso em flagrante no domingo (16), suspeito de abusar sexualmente da enteada de 10 anos, em Araçatuba, foi colocado em liberdade nesta segunda-feira (17). Ele passou por audiência de custódia pela manhã e teve a liberdade provisória concedida pela Justiça.

O caso é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Além da suspeita de abuso sexual, a Polícia Civil apura ameaças contra a menina, o irmão dela, de 14 anos, e a mãe.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso veio à tona depois que o adolescente encontrou um preservativo usado em uma churrasqueira da residência. Ao ser questionada pela mãe, a menina relatou que teria sido abusada pelo padrasto na noite de quinta-feira (13) e ameaçada para que não contasse o ocorrido.