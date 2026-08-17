O homem de 40 anos preso em flagrante no domingo (16), suspeito de abusar sexualmente da enteada de 10 anos, em Araçatuba, foi colocado em liberdade nesta segunda-feira (17). Ele passou por audiência de custódia pela manhã e teve a liberdade provisória concedida pela Justiça.
O caso é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Além da suspeita de abuso sexual, a Polícia Civil apura ameaças contra a menina, o irmão dela, de 14 anos, e a mãe.
Segundo o boletim de ocorrência, o caso veio à tona depois que o adolescente encontrou um preservativo usado em uma churrasqueira da residência. Ao ser questionada pela mãe, a menina relatou que teria sido abusada pelo padrasto na noite de quinta-feira (13) e ameaçada para que não contasse o ocorrido.
A criança foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) para exame sexológico. O preservativo e o celular do investigado foram apreendidos.
O homem havia sido preso em flagrante em razão das ameaças que teriam ocorrido no domingo. A Polícia Civil também havia solicitado a prisão preventiva dele. O caso segue sob investigação.
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