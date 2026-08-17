O estado de saúde do adolescente de 15 anos gravemente ferido em um acidente de trânsito em Guararapes piorou durante o fim de semana. O jovem permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta quadro clínico instável.
Anteriormente, apesar da gravidade dos ferimentos, o adolescente estava com o quadro estabilizado. Ele sofreu fratura craniana e outras fraturas após o acidente ocorrido na noite de 8 de agosto, no bairro Mário Covas.
As investigações sobre o caso continuam. Na semana passada, também foi localizada a motocicleta que teria provocado o acidente e que era conduzida por outro adolescente, de 17 anos.
Relembre o caso
Segundo a Polícia Militar, o adolescente de 17 anos conduzia a motocicleta quando ocorreu o acidente. Após a colisão, ele teria deixado o local sem prestar socorro e retirado a moto com a ajuda de um amigo.
A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e inicialmente encaminhada à Santa Casa de Guararapes. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou de atendimento de maior complexidade.
O adolescente que conduzia a motocicleta foi posteriormente levado pelo pai ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento devido a uma fratura no braço direito. Depois, acompanhado da mãe, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba.
Conforme a PM, o teste do etilômetro realizado no jovem apontou 0,23 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. A Polícia Científica também realizou perícia no local.
O adolescente chegou a ser apreendido em flagrante por determinação do delegado plantonista, mas posteriormente foi liberado. O caso continua sendo investigado.
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