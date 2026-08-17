17 de agosto de 2026
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LUTA

Piora estado de adolescente ferido em acidente em Guararapes

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti/Folha da Região
Adolescente de 15 anos continua internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Araçatuba
Adolescente de 15 anos continua internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Araçatuba

O estado de saúde do adolescente de 15 anos gravemente ferido em um acidente de trânsito em Guararapes piorou durante o fim de semana. O jovem permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta quadro clínico instável.

Anteriormente, apesar da gravidade dos ferimentos, o adolescente estava com o quadro estabilizado. Ele sofreu fratura craniana e outras fraturas após o acidente ocorrido na noite de 8 de agosto, no bairro Mário Covas.

As investigações sobre o caso continuam. Na semana passada, também foi localizada a motocicleta que teria provocado o acidente e que era conduzida por outro adolescente, de 17 anos.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar, o adolescente de 17 anos conduzia a motocicleta quando ocorreu o acidente. Após a colisão, ele teria deixado o local sem prestar socorro e retirado a moto com a ajuda de um amigo.

A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e inicialmente encaminhada à Santa Casa de Guararapes. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou de atendimento de maior complexidade.

O adolescente que conduzia a motocicleta foi posteriormente levado pelo pai ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento devido a uma fratura no braço direito. Depois, acompanhado da mãe, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba.

Conforme a PM, o teste do etilômetro realizado no jovem apontou 0,23 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. A Polícia Científica também realizou perícia no local.

O adolescente chegou a ser apreendido em flagrante por determinação do delegado plantonista, mas posteriormente foi liberado. O caso continua sendo investigado.

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