O estado de saúde do adolescente de 15 anos gravemente ferido em um acidente de trânsito em Guararapes piorou durante o fim de semana. O jovem permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta quadro clínico instável.

Anteriormente, apesar da gravidade dos ferimentos, o adolescente estava com o quadro estabilizado. Ele sofreu fratura craniana e outras fraturas após o acidente ocorrido na noite de 8 de agosto, no bairro Mário Covas.

As investigações sobre o caso continuam. Na semana passada, também foi localizada a motocicleta que teria provocado o acidente e que era conduzida por outro adolescente, de 17 anos.

Relembre o caso