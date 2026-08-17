A Câmara Municipal de Araçatuba prorrogou por mais 90 dias o prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a prestação dos serviços públicos de saúde no município. O ato foi publicado no Diário Oficial do Município da última quinta-feira (13).
A prorrogação foi formalizada pelo Ato nº 13, de 11 de agosto de 2026, após requerimento dos integrantes da comissão. A CPI foi constituída para apurar se a saúde municipal está cumprindo os princípios de universalidade, integralidade e equidade no acesso aos serviços.
Segundo o vereador Damião Brito, integrante da comissão, a ampliação do prazo é necessária devido à burocracia e à demora no recebimento de documentos e informações considerados importantes para o confronto dos dados levantados durante a investigação.
“A CPI está em andamento e segue o rito rigoroso de apuração”, afirmou.
Novos depoimentos
De acordo com Brito, diversas pessoas ainda deverão ser ouvidas, entre elas secretários, ex-secretários, gestores e representantes de empresas prestadoras de serviços, que foram intimados a prestar esclarecimentos.
O vereador também cita reclamações de usuários relacionadas a diferentes setores da saúde, como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Farmácia de Alto Custo e Ambulatório Médico de Especialidades (AME), além de outros casos que deverão ser analisados pela comissão.
“A CPI não pode ser feita às pressas. É preciso investigar, ouvir, analisar documentos e buscar respostas para a população”, declarou.
A CPI é formada pelos vereadores João Pedro Pugina, Arlindo Araújo e Damião Brito. Com a prorrogação, os parlamentares continuarão com a análise de documentos, realização de oitivas e levantamento de informações relacionadas aos serviços de saúde de Araçatuba.
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