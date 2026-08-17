A Câmara Municipal de Araçatuba prorrogou por mais 90 dias o prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a prestação dos serviços públicos de saúde no município. O ato foi publicado no Diário Oficial do Município da última quinta-feira (13).

A prorrogação foi formalizada pelo Ato nº 13, de 11 de agosto de 2026, após requerimento dos integrantes da comissão. A CPI foi constituída para apurar se a saúde municipal está cumprindo os princípios de universalidade, integralidade e equidade no acesso aos serviços.

Segundo o vereador Damião Brito, integrante da comissão, a ampliação do prazo é necessária devido à burocracia e à demora no recebimento de documentos e informações considerados importantes para o confronto dos dados levantados durante a investigação.