A técnica de enfermagem Andresa Lúcia de Mello Andrade, que teve a casa praticamente destruída por um incêndio na última sexta-feira (14), em Araçatuba, relatou à reportagem o medo vivido após o episódio. O ex-companheiro é investigado por suspeita de provocar o incêndio e descumprir uma medida protetiva.

O homem permanece internado na Santa Casa de Araçatuba, em estado de saúde estável, e passa por avaliação da equipe de cirurgia geral.

Andresa contou que o relacionamento havia se tornado conturbado nos últimos meses devido ao ciúme do ex-companheiro. No início do ano, segundo ela, durante uma discussão, o homem teria tentado pegar uma faca na cozinha. Ela conseguiu sair de casa, acionou a polícia e posteriormente obteve medida protetiva.