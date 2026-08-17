A técnica de enfermagem Andresa Lúcia de Mello Andrade, que teve a casa praticamente destruída por um incêndio na última sexta-feira (14), em Araçatuba, relatou à reportagem o medo vivido após o episódio. O ex-companheiro é investigado por suspeita de provocar o incêndio e descumprir uma medida protetiva.
O homem permanece internado na Santa Casa de Araçatuba, em estado de saúde estável, e passa por avaliação da equipe de cirurgia geral.
Andresa contou que o relacionamento havia se tornado conturbado nos últimos meses devido ao ciúme do ex-companheiro. No início do ano, segundo ela, durante uma discussão, o homem teria tentado pegar uma faca na cozinha. Ela conseguiu sair de casa, acionou a polícia e posteriormente obteve medida protetiva.
“Praticamente ele tentou me matar. Eu saí correndo para a rua e liguei para a polícia”, contou.
Na sexta-feira, Andresa afirma ter encontrado o ex-companheiro em frente ao local onde trabalha por volta das 7h20. A presença dele nas proximidades do trabalho também foi relatada à Polícia Civil.
Horas depois, uma vizinha avisou que a residência estava pegando fogo. Conforme o boletim de ocorrência, o investigado teria pulado o muro da casa por volta das 12h02 e, pouco depois, começou o incêndio, que atingiu praticamente todo o imóvel.
Câmeras de segurança registraram o homem entrando na residência minutos antes do início das chamas, segundo o relato da vítima à polícia.
“Aqui eu não tenho segurança”
Com a casa destruída, familiares criaram uma vaquinha para ajudar na reforma. Apesar disso, Andresa afirma que não pretende voltar a morar no local.
“Infelizmente, eu não consigo ficar aqui. Vou reformar e, se conseguir, vendo. Se não, alugo. Aqui eu não vou ficar, porque não vou ter segurança”, afirmou.
Em meio ao Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência contra a mulher, Andresa também deixou um alerta para outras vítimas.
“Não se calem. Denunciem, sim. Mesmo que ele ameace, vá e fale. A gente não está só. Tem que denunciar.”
O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como incêndio em casa habitada e descumprimento de medida protetiva de urgência. O autor permanece internado sob escolta e será preso assim que receber alta médica.
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