Guilherme Lucca Reis Nishikawa assume a presidência executiva da Associação Esportiva Araçatuba (AEA), após aprovação em Assembleia Geral. O advogado, que integra o Conselho Deliberativo do clube há cinco anos, permanecerá no cargo até o encerramento do atual mandato, em dezembro.
A chegada do novo presidente ocorre em um momento de mudanças na estrutura da AEA, que foi rebaixada para a Segunda Divisão do Campeonato Paulista após a campanha de 2026. A equipe terminou a Série A4 com uma vitória, dois empates e 12 derrotas.
Nishikawa afirma que uma das prioridades neste início de gestão é organizar as informações administrativas e financeiras do clube. O trabalho inclui o levantamento das obrigações existentes e a definição de prioridades para os próximos meses.
A nova administração também pretende adotar um modelo de gestão com participação de profissionais de diferentes áreas, como futebol, jurídico, financeiro, marketing e comercial.
No futebol, o principal objetivo é preparar a estrutura para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paulista em 2027. A intenção é antecipar o planejamento para evitar decisões tomadas apenas às vésperas da competição.
A crise esportiva acabou se somando a problemas na condução administrativa da associação. Em abril, o então presidente executivo Rodrigo Francisco da Silva foi afastado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo, após um processo interno de impedimento que apontou, entre outros pontos, possíveis danos ao patrimônio e à imagem da AEA, além da reprovação das contas de sua gestão e questionamentos sobre o cumprimento das normas estatutárias.
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