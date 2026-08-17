Guilherme Lucca Reis Nishikawa assume a presidência executiva da Associação Esportiva Araçatuba (AEA), após aprovação em Assembleia Geral. O advogado, que integra o Conselho Deliberativo do clube há cinco anos, permanecerá no cargo até o encerramento do atual mandato, em dezembro.

A chegada do novo presidente ocorre em um momento de mudanças na estrutura da AEA, que foi rebaixada para a Segunda Divisão do Campeonato Paulista após a campanha de 2026. A equipe terminou a Série A4 com uma vitória, dois empates e 12 derrotas.

Nishikawa afirma que uma das prioridades neste início de gestão é organizar as informações administrativas e financeiras do clube. O trabalho inclui o levantamento das obrigações existentes e a definição de prioridades para os próximos meses.