Uma colisão envolvendo dois veículos chamou a atenção na manhã desta segunda-feira (17), na Avenida Café Filho, em Araçatuba, nas proximidades de uma clínica e de um restaurante.

Segundo informações encaminhadas à reportagem, um Chevrolet Astra prata teria atingido um Volkswagen T-Cross que estava estacionado.

Não houve registro de feridos. Pessoas que estavam nas proximidades ajudaram a retirar o Astra da lateral do T-Cross, deixando os veículos em segurança no asfalto.