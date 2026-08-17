17 de agosto de 2026
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TRÂNSITO

Colisão entre dois carros chama atenção na avenida Café Filho

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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João Vitor Coimbra
Batida aconteceu próximo a uma clínica e não deixou feridos, segundo relatos
Batida aconteceu próximo a uma clínica e não deixou feridos, segundo relatos

Uma colisão envolvendo dois veículos chamou a atenção na manhã desta segunda-feira (17), na Avenida Café Filho, em Araçatuba, nas proximidades de uma clínica e de um restaurante.

Segundo informações encaminhadas à reportagem, um Chevrolet Astra prata teria atingido um Volkswagen T-Cross que estava estacionado.

Não houve registro de feridos. Pessoas que estavam nas proximidades ajudaram a retirar o Astra da lateral do T-Cross, deixando os veículos em segurança no asfalto.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.

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