Uma colisão envolvendo dois veículos chamou a atenção na manhã desta segunda-feira (17), na Avenida Café Filho, em Araçatuba, nas proximidades de uma clínica e de um restaurante.
Segundo informações encaminhadas à reportagem, um Chevrolet Astra prata teria atingido um Volkswagen T-Cross que estava estacionado.
Não houve registro de feridos. Pessoas que estavam nas proximidades ajudaram a retirar o Astra da lateral do T-Cross, deixando os veículos em segurança no asfalto.
As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.
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