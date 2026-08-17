17 de agosto de 2026
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ARACANGUÁ

Batida frontal entre carros deixa dois feridos na Elyeser

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Um dos veículos pegou fogo após a colisão e ficou destruído pelas chamas
Um dos veículos pegou fogo após a colisão e ficou destruído pelas chamas

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros na manhã desta segunda-feira (17), na Rodovia Eliéser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá.

Segundo a Polícia Rodoviária, um dos automóveis incendiou após o impacto e acabou destruído.

As vítimas foram atendidas por equipes de resgate e levadas ao pronto-socorro do município. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

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