Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros na manhã desta segunda-feira (17), na Rodovia Eliéser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá.

Segundo a Polícia Rodoviária, um dos automóveis incendiou após o impacto e acabou destruído.

As vítimas foram atendidas por equipes de resgate e levadas ao pronto-socorro do município. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.