Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta segunda-feira (17), em Araçatuba, após ser acusado de ameaçar de morte os próprios enteados e outros familiares. A ocorrência veio à tona durante a apuração de uma suspeita de violência sexual contra uma menina de apenas 10 anos.
O caso aconteceu no bairro São Rafael e mobilizou a polícia depois que o irmão da criança, de 14 anos, encontrou um preservativo aparentemente usado dentro da churrasqueira da residência onde a família mora.
Segundo o registro policial, o adolescente questionou o padrasto sobre o objeto, mas o homem afirmou não saber como o preservativo havia ido parar no local.
A situação ganhou contornos ainda mais graves quando a mãe conversou com a filha. Conforme o relato apresentado à polícia, a menina contou que teria sido vítima de violência sexual praticada pelo padrasto na noite de 13 de agosto. A criança também teria relatado que vinha sendo ameaçada para permanecer em silêncio.
Ameaças teriam ocorrido após descoberta
Ainda de acordo com as informações registradas na ocorrência, diante da descoberta do preservativo, o suspeito teria tentado pressionar o enteado adolescente para que ele assumisse falsamente ser o responsável pelo objeto.
O jovem não teria aceitado a versão apresentada. Na sequência, segundo a polícia, o padrasto passou a fazer ameaças de morte contra o adolescente e outros integrantes da família.
A situação levou à intervenção da Polícia Militar e à prisão do homem em flagrante pelo crime de ameaça.
Exame no IML não descarta suspeita
A menina foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para avaliação. O exame preliminar não identificou lesões físicas aparentes. A ausência de sinais externos, entretanto, não é suficiente para afastar a suspeita de violência sexual.
O resultado deverá ser analisado em conjunto com outros elementos da investigação, incluindo a perícia realizada no preservativo e os demais relatos colhidos durante o procedimento policial.
Investigação sobre possível estupro continua
Em depoimento, o suspeito negou as acusações.
A autoridade policial manteve a prisão em flagrante pelo crime de ameaça, já que as ameaças teriam ocorrido no mesmo dia da intervenção policial, caracterizando situação de flagrância.
Em relação à suspeita de estupro de vulnerável, a investigação continua sob responsabilidade da Polícia Civil. Como o suposto abuso teria ocorrido dias antes da prisão, não houve situação de flagrante relacionada a esse crime.
O investigado permanece à disposição da Justiça.
Para preservar a criança e evitar sua exposição, o depoimento sobre a possível violência sexual será realizado em momento oportuno por meio do procedimento especializado de Depoimento Especial, previsto na legislação para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.