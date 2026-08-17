Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta segunda-feira (17), em Araçatuba, após ser acusado de ameaçar de morte os próprios enteados e outros familiares. A ocorrência veio à tona durante a apuração de uma suspeita de violência sexual contra uma menina de apenas 10 anos.

O caso aconteceu no bairro São Rafael e mobilizou a polícia depois que o irmão da criança, de 14 anos, encontrou um preservativo aparentemente usado dentro da churrasqueira da residência onde a família mora.

Segundo o registro policial, o adolescente questionou o padrasto sobre o objeto, mas o homem afirmou não saber como o preservativo havia ido parar no local.