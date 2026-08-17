17 de agosto de 2026
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FURTO NO SHOPPING

Homem é preso após furtar desodorantes em shopping de Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeito foi flagrado pelo monitoramento escondendo produtos e deixou o local sem pagar
Suspeito foi flagrado pelo monitoramento escondendo produtos e deixou o local sem pagar

Um homem foi preso na noite deste sábado (15) após ser flagrado furtando produtos dentro de um estabelecimento comercial no Penápolis Garden Shopping, em Penápolis.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada depois que funcionários identificaram a ação por meio das câmeras de segurança. O suspeito teria escondido os produtos entre uma cadeira de rodas e uma das pernas antes de sair da loja sem efetuar o pagamento.

Durante a abordagem, os policiais encontraram três produtos: dois desodorantes aerossol Dove e um desodorante aerossol Nivea. Os itens foram avaliados em R$ 57,97 e devolvidos ao estabelecimento.

Aos policiais, o homem afirmou ser usuário de drogas e relatou que costuma praticar furtos para conseguir dinheiro destinado à manutenção do vício.

O suspeito foi levado ao Plantão Policial de Penápolis. Após análise da ocorrência, a autoridade policial confirmou a prisão, e ele permaneceu detido à disposição da Justiça.

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