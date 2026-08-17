Um homem foi preso na noite deste sábado (15) após ser flagrado furtando produtos dentro de um estabelecimento comercial no Penápolis Garden Shopping, em Penápolis.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada depois que funcionários identificaram a ação por meio das câmeras de segurança. O suspeito teria escondido os produtos entre uma cadeira de rodas e uma das pernas antes de sair da loja sem efetuar o pagamento.
Durante a abordagem, os policiais encontraram três produtos: dois desodorantes aerossol Dove e um desodorante aerossol Nivea. Os itens foram avaliados em R$ 57,97 e devolvidos ao estabelecimento.
Aos policiais, o homem afirmou ser usuário de drogas e relatou que costuma praticar furtos para conseguir dinheiro destinado à manutenção do vício.
O suspeito foi levado ao Plantão Policial de Penápolis. Após análise da ocorrência, a autoridade policial confirmou a prisão, e ele permaneceu detido à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.