Confira os sepultamentos programados para esta segunda-feira (17), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
MÁRCIO REINALDO RODRIGUES – Araçatuba
Idade: 56 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Saudade
Data e horário do velório: 16/08/2026
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 17/08/2026, às 10h
BENEDITO PINTO DA COSTA – Araçatuba
Idade: 96 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 16/08/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 17/08/2026, às 9h
ARISTIDES LEITE – Araçatuba
Idade: 67 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 16/08/2026, às 18h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 17/08/2026, às 9h
ANTONIO SABINO DE LIMA – Araçatuba
Idade: 77 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 17/08/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 17/08/2026, às 17h
JOÃO DE LA MAJOR – Araçatuba
Idade: 74 anos
Local do velório: Capela da Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 17/08/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: a definir
CLEONICE GARCIA LEITE – Araçatuba
Idade: 64 anos
Local do velório: Capela da Laluce
Data e horário do velório: 17/08/2026
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 18/08/2026, às 09h
PAULO DOS SANTOS – Birigui
Idade: 67 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 16/08/2026, às 13h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 17/08/2026, às 14h
JOÃO PEDRO SIMÕES – Birigui
Idade: 79 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala Suíte 1)
Data e horário do velório: 16/08/2026, a partir das 21h
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 17/08/2026, às 14h
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