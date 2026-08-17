Araçatuba terá uma semana marcada por calor intenso, tempo seco e baixos índices de umidade relativa do ar, segundo a previsão do IPMet, da Unesp de Bauru. Os termômetros devem subir gradualmente nos próximos dias, com a temperatura máxima chegando a 37°C na quarta-feira (19).

De acordo com a previsão, a segunda-feira (17) deve registrar temperaturas entre 19°C e 36°C, enquanto na terça-feira (18) os termômetros podem variar de 19°C a 36°C. A quarta-feira será o dia mais quente do período, com mínima de 19°C e máxima de 37°C.

Além das temperaturas elevadas, a baixa umidade também chama a atenção. Os índices podem ficar próximos da faixa considerada prejudicial à saúde durante as horas mais quentes do dia. Na previsão apresentada pelo IPMet, a umidade chega a 21% em determinados períodos, aumentando a sensação de ar seco e exigindo cuidados da população.