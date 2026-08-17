Araçatuba terá uma semana marcada por calor intenso, tempo seco e baixos índices de umidade relativa do ar, segundo a previsão do IPMet, da Unesp de Bauru. Os termômetros devem subir gradualmente nos próximos dias, com a temperatura máxima chegando a 37°C na quarta-feira (19).
De acordo com a previsão, a segunda-feira (17) deve registrar temperaturas entre 19°C e 36°C, enquanto na terça-feira (18) os termômetros podem variar de 19°C a 36°C. A quarta-feira será o dia mais quente do período, com mínima de 19°C e máxima de 37°C.
Além das temperaturas elevadas, a baixa umidade também chama a atenção. Os índices podem ficar próximos da faixa considerada prejudicial à saúde durante as horas mais quentes do dia. Na previsão apresentada pelo IPMet, a umidade chega a 21% em determinados períodos, aumentando a sensação de ar seco e exigindo cuidados da população.
Na quinta-feira (20), o calor deve continuar, com previsão de temperaturas entre 17°C e 34°C. Apesar de uma pequena redução em relação ao pico de quarta-feira, o tempo permanece predominantemente seco e sem previsão de chuva significativa para a região.
Tempo seco predomina no estado
O cenário previsto para Araçatuba acompanha uma condição mais ampla observada no estado de São Paulo. O boletim atualizado do IPMet/Unesp aponta atuação de um sistema de alta pressão, responsável por manter o tempo estável, com predomínio de sol, poucas nuvens, baixos percentuais de umidade e temperaturas elevadas nos próximos dias.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também vem acompanhando o avanço das altas temperaturas. Em boletim divulgado recentemente, o órgão informou que áreas do Sudeste, incluindo São Paulo, poderiam registrar temperaturas significativamente acima da média, com tendência de aumento do calor.
Cuidados durante o calor
Com temperaturas próximas dos 37°C e umidade baixa, a recomendação é aumentar a ingestão de água ao longo do dia, evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes e procurar ambientes arejados. Também é importante manter os ambientes umidificados quando possível e redobrar a atenção com sinais de desidratação, como tontura, fraqueza e dor de cabeça.
Atenção à exposição ao sol
A exposição direta ao sol deve ser evitada principalmente entre o fim da manhã e o meio da tarde, período em que o calor e a radiação solar são mais intensos. O uso de protetor solar, roupas leves, chapéu ou boné e óculos de sol ajuda a reduzir os efeitos da exposição. Sempre que possível, a orientação é permanecer em locais com sombra.
Idosos exigem atenção especial
Pessoas idosas estão entre os grupos que merecem maior atenção durante períodos de calor intenso e baixa umidade. É importante verificar se estão bebendo água regularmente, mesmo quando não sentem sede, além de mantê-las em locais frescos e ventilados. Familiares e cuidadores devem ficar atentos a sinais de desidratação, confusão, fraqueza ou mal-estar e procurar atendimento médico diante de sintomas preocupantes.
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