Um homem de 46 anos morreu após o carro que dirigia invadir a pista contrária e bater de frente com outro veículo na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto. O acidente aconteceu na noite de sábado (15).

As informações sobre a ocorrência foram divulgadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). A colisão foi registrada no quilômetro 436 da rodovia.

Segundo os dados da ocorrência, o motorista perdeu o controle do veículo por motivos que ainda serão esclarecidos. O carro atravessou para a faixa contrária e atingiu frontalmente outro automóvel, cujo condutor não conseguiu frear ou realizar uma manobra para evitar a batida.