Um homem de 46 anos morreu após o carro que dirigia invadir a pista contrária e bater de frente com outro veículo na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto. O acidente aconteceu na noite de sábado (15).
As informações sobre a ocorrência foram divulgadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). A colisão foi registrada no quilômetro 436 da rodovia.
Segundo os dados da ocorrência, o motorista perdeu o controle do veículo por motivos que ainda serão esclarecidos. O carro atravessou para a faixa contrária e atingiu frontalmente outro automóvel, cujo condutor não conseguiu frear ou realizar uma manobra para evitar a batida.
A vítima, identificada como Fábio Siqueira Guerra, morreu ainda no local. O motorista do segundo veículo ficou gravemente ferido e foi socorrido e levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As circunstâncias que levaram à perda de controle do carro serão investigadas.
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